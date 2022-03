A través de redes sociales, el cantante puertorriqueño Residente señaló que ha recibido presiones de un artista del género urbano para no publicar su nuevo sencillo.

“Este mensaje es de lo menos importante que van a escuchar hoy”, señaló al principio de la secuencia, que rápidamente se convirtió en viral en las plataformas.

“(Pero) cuando te metes con influencers urbanos, te pasan estas pendejadas… En estos días iba a sacar un tema (…). Ahí hablo de muchas cosas que para mí son importantes en la música. Y al final le dedique un par de líneas a un pendejo del género urbano”, comentó el Calle 13.

El problema, según el rapero, vino después, cuando el aludido se enteró del lanzamiento: “El pendejo se enteró de que le estoy tirando. Y desde que se enteró, no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí, para que no saque el tema”.

“Llamó al productor, que es un chamaquito, pero que tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso”, apuntó, evidentemente molesto.

“Sólo por una simple tiradera… Pero al final no me importa si me demandan, si no me ponen en las playlists, no me importa ser el numero uno en nada que tenga que ver con la ‘payola’”, aseguró.

“La diferencia entre tú y yo, es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones, y tú eres un esclavito más de la industria”, dijo ya en el desenlace del video.

“El tema lo voy a sacar cuando la gente quiera que yo lo saque”, comentó Residente, dejando la decisión en sus seguidores en redes sociales.

Entre entendidos del género, como también entre usuarios de las plataformas digitales, hay pocas dudas sobre quién sería el destinatario de la “tiradera”: J Balvin, el cantante colombiano que meses atrás protagonizó una seguidilla de desencuentros con el caribeño a raíz de los Grammy Latino 2021.

El nombre del reguetonero, sin embargo, no ha sido ratificado por Residente, quien no se ha referido al tema.