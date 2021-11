Una emotiva escena dejó la ceremonia 2021 de los Grammy Latino, celebrada anoche en Las Vegas. En la cita, el panameño Rubén Blades fue galardonado como “Persona del Año”, y fue el cantante Residente quien lo homenajeó sobre el escenario con un sentido discurso.

“Yo no puedo agarrar este papel. ¿Tú me puedes ayudar? Estoy temblando”, comentó el vocalista de Calle 13 mientras sus manos tiritaban al momento de su intervención.

“Es que este es mi maestro, para mí esto es demasiado grande”, explicó Residente, ante una ovación del público.

“Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria; Marvel y DC Comics tienen que pedirte la bendición porque ni Metrópolis ni Gotham serán más grandes que ese mundo que creaste”, dijo.

“Gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo porque me dejaste lleno de personajes que se convirtieron en mi familia”, continuó.

“Tus historias son de gente que existe, gente real, sin superpoderes, gente que se desangra si le disparan. Me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas, aunque la historia de Superman venda más que la de Ramiro”, añadió.

“Me criaste con tu música, me criaste con tus letras. Me abriste las puertas de su casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa…”, leyó el músico, ya entre lágrimas.

“Me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera, en esos momentos en que todo el mundo se esconde, ahí estabas tú… Me diste una guía, una dirección. Eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí. Gracias Rubén”, cerró Residente ante un Blades visiblemente emocionado.

Revisa a continuación la secuencia completa: