Los duques de Cambridge, William y Kate, expresaron este sábado su apoyo al pueblo de Ucrania mientras “lucha valientemente” por su futuro.

El príncipe William, segundo en la línea de sucesión a la corona británica, y Kate escribieron este mensaje en su cuenta de Twitter, en la que recordaron su encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en octubre de 2020.

En esa reunión, añaden, pudieron saber sobre la esperanza y el optimismo para el futuro de Ucrania.

“Hoy estamos con el presidente y todo el pueblo de Ucrania mientras luchan valientemente por su futuro”, escribieron los duques de Cambridge, firmado con una pequeña bandera ucraniana y sus iniciales en inglés “”W & C”.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.

Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 26, 2022