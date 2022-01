El actor estadounidense Alec Baldwin (63) fue demandado por difamación por la familia de un soldado que fue asesinado en Afganistán, quienes acusan que la celebridad los sindicó como participantes del asalto al Capitolio en enero pasado.

Según consignó la revista People, primera en informar sobre el litigio, el infante de marina fallecido es Rylee McCollum (20), cuyo deceso tuvo lugar en las afueras del aeropuerto de Afganistán en agosto.

Archivos judiciales indican que, tras la muerte, Baldwin contactó a Roice (22), una hermana del soldado, para enviarle dinero a su viuda y a su bebé.

Los comentarios

No obstante, la historia luego habría tenido un drástico giro, pues la demanda indica que el actor la acusó, mediante un mensaje interno de Instagram, de ser “insurrecta” y “alborotadora” por, presuntamente, haber participado de los disturbios.

Esto, apunta el medio, incluso publicando fotografías que habrían sido borradas de la red social, lo que habría generado una ola de comentarios negativos y amenazas contra la hermana de McCollum y sus otros familiares.

La mujer, que afirma que participó de la protesta pero no de los desmanes que ocurrieron en medio de la ceremonia en que se certificaría la victoria del demócrata Joe Biden, colgó en Instagram una fotografía que la posiciona en el Capitolio en los críticos momentos. Reportes indican que fue entrevistada por la autoridad y no se presentaron cargos en su contra. Sus otros familiares, aseveraron, no estaban en el lugar.

“¿Eres la misma mujer a la que le envié el dinero para el esposo de tu hermana que fue asesinado (sic)?”, acusan que Baldwin comentó en la captura, en un texto que según revisó BioBioChile , continúa disponible.

De esta forma, los demandantes acusan ante la justicia que los comentarios recibidos por la celebridad son “falsos”, “difamatorios” y “vengativos” y que les causaron una “angustia emocional severa”.

Un nuevo drama

Baldwin ya había estado en el ojo de la prensa, luego que en octubre pasado disparara y diera muerte accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins, en medio del rodaje de Rust.

El incidente se produjo en medio de la producción, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, cuando la celebridad norteamericana disparó el arma de utilería. El director del filme, Joel Souza, también fue herido y luego dado de alta.

Tras el hecho, el actor se refirió a lo ocurrido señalando que “no hay palabras para expresar el shock y la tristeza por el trágico accidente que cobró la vida de Halyna Hutchins”, añadiendo que era “una esposa, madre y colega profundamente admirada”.

“Estoy dando toda mi cooperación para la investigación policial para determinar cómo ocurrió esta tragedia”, agregó.