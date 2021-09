Metallica participó en un capítulo especial de The Howard Stern Show por el aniversario número 30 de su disco Black Album.

En la ocasión, la banda norteamericana estuvo acompañada por Miley Cyrus, con quien incluso tocaron. Cabe señalar que la cantante grabó un cover de la canción Nothing Else Matters junto a Elton John para el compilatorio The Metallica Blacklist.

Es por esto que el conductor del espacio sorprendió al cuarteto con un contacto por videollamada nada menos que con el legendario artista británico, quien dedicó sólo elogios para la banda.

“Escucha, esta es una de las mejores canciones jamás escritas para mí. Es una canción que nunca envejece. Y tocando en esta pista, no podía esperar, porque la estructura de acordes, las melodías, el cambio de tiempos, tiene drama escrito por todas partes”, comenzó señalando el intérprete de Sacrifice y Rocket Man.

“Metallica es la creme de la creme de este tipo de bandas”, afirmó, añadiendo que Nothing Else Matters es una “canción realmente hermosa”.

Las palabras del artista emocionaron a James Hetfield, cantante y guitarrista de la agrupación metalera. Por lo mismo, quien tomó la posta para responder fue Lars Ulrich, el baterista.

“Es genial estar sentado aquí y poder escuchar lo que acabas de decir, Elton, estar sentado junto a James, con quien hemos estado juntos por cuarenta años”, sostuvo.

“La reacción que puedo sentir en su lenguaje corporal cuando dijiste que era una de las mejores canciones jamás escritas y lo mucho que significa para ti… es simplemente increíble de escuchar así que gracias”, complementó.

Cabe señalar que la versión grabada por Miley Cyrus y Elton John no sólo aparece en The Metallica Blacklist sino que además forma parte del más reciente disco de John, The Lockdown Sessions.