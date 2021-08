Jack Dorsey, unos de los cofundadores de Twitter sin duda es un personaje curioso en el mundo de los CEO de las empresas tecnológicas.

Aprovechó su habilidad con la programación y junto a Evan Williams, Biz Stone y Noah Glass confundaron en 2006 la popular red social que en sus comienzos sólo sería un servicio de mensajería de 140 caracteres, pero se transformó en una de las plataformas más populares del mundo.

Querida por muchos, odiada por seguramente la misma cantidad, Twitter se transformó en una opción más para tener interacción social en internet, aunque ha ido perdiendo terreno en el mundo gracias a otras plataformas como Facebook (en baja para jóvenes, pero atractiva para mayores), Instagram o TikTok.

Sin embargo, Dorsey se mantiene como su Director Ejecutivo y al mismo tiempo que trata de mejorar la plataforma, parece que su aspecto va en “decadencia” para muchos a la vez que sus excentricidades son cada día más públicas, un cambio importante en la vida de uno de los reyes de Sillicon Valley.

Dorsey fue afortunado con su inteligencia para oficiar como fundador de importantes empresas de Sillicon Valley, además de Twitter, posee Square, una empresa dedicada al rubro de los pagos a través del teléfono móvil.

Pero también fue bendecido con la genética, puesto que su físico, ojos azules y en algunas ocasiones, excelente gusto para vestir, lo han destacado como uno de los CEO más elegantes del mundo, destacó GQ.

En 2019 visitó la Semana de la Moda en París, sentado en primera fila de los desfiles de Dior, Rick, Owens y Celine causando furor con los outfits que llevó, sin embargo, la vida de Jack Dorsey está muy por lejos de la frivolidad que podría tener el mundo de la moda.

Esto, porque el cofundador de Twitter mantiene una vida austera, pese a que es un millonario, pero se suma a la larga lista de CEO ricos que quieren vivir como pobres, aunque añade algo de lo suyo y más que austera, pareciera ser una vida excéntrica.

Según destacaba El País, la rutina diaria de Dorsey es así: “Se levanta a las seis y cuarto. Practica vipassana (técnica de meditación) una hora. Usa la aplicación Seven para guiarlo con unos cuantos ejercicios muy intensivos (no tiene entrenador personal) y luego se mete en un sauna que alcanza los 50 grados, durante 30 minutos o una hora.”

“De ahí, ya más espartano que estoico, se sumerge en una bañera con agua justo por encima del punto de congelación. Luego, va al trabajo. Caminando. Le lleva una hora y quince minutos, pero dos días a la semana, martes y jueves, hace teletrabajo. En su oficina usa un escritorio alto (lo usa de pie) y una bombilla de luz cercana al infrarrojo. De vuelta a casa, y tras la frugal o inexistente cena, repite sauna y baño helado: 15 minutos de calor extremo y tres de pseudocongelación”, añaden.

Sin duda que es una rutina para la que se requiere voluntad, quizás la misma que utilizó cuando participó en 2008 de un retiro de 10 días en Myanmar para practicar vipassana, una vieja técnica budista que describe en su cuenta de Twitter como “dolorosa en extremo y exigente de un trabajo a la par físico y mental”.

A través de esta misma plataforma mostró imágenes de su habitación señalando que era básica, sin aparatos electrónicos, sin libros, escritura, música, “nada tóxico” a su juicio.

I did my meditation at Dhamma Mahimã in Pyin Oo Lwin. This is my room. Basic. During the 10 days: no devices, reading, writing, physical excercise, music, intoxicants, meat, talking, or even eye contact with others. It’s free: everything is given to meditators by charity. pic.twitter.com/OhJqXKInD3

— jack⚡️ (@jack) December 9, 2018