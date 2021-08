La actriz británica Una Stubbs, conocida por su rol en la serie Sherlock, murió este jueves a los 84 años.

La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado recogido por The Guardian, en el que señalan que la celebridad “falleció tranquilamente hoy con su familia a su alrededor, en Edimburgo”.

“Pedimos privacidad y comprensión en estos momentos tan difíciles y tristes”, añadieron, sin especificar las causas del deceso.

Nacida en Welwyn Garden City, Inglaterra, la carrera de Una Stubbs incluye participaciones en las producciones Summer Holiday, Fawlty Towers, EastEnders y Sherlock.

Interpretó, además, durante 10 años el papel de rita en la comedia Till Death Us Do Part. En Sherlock, ganadora de un BAFTA, caracterizó el personaje de Sra. Hudson.

Mark Gatiss, co-creador de Sherlock, utilizó su cuenta de Twitter para despedirla. “Fue uno de los grandes placeres de mi vida trabajar tan de cerca y adorar a Una Stubbs”, escribió.

Añadió que “era una mujer maravillosa (…) una actriz grandiosa y serenamente graciosa. La travesura estaba en su sangre. Fuimos tan bendecidos que se convirtió en nuestra imperecedera Sra. Hudson”.

It was one of the great joys of my life to work so closely with and to adore Una Stubbs. She was a wonderful, wonderful woman and a great and serenely graceful actor. Mischief was in her blood. We were so blessed that she became our imperishable Mrs Hudson. Goodbye, darling. ❤️

— Mark Gatiss 💙 (@Markgatiss) August 12, 2021