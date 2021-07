Muchos empezaron a oír el nombre de Florence Pugh por primera vez cuando Marvel anunció hace un par de años que sería la encargada de dar vida a Yelena Belova en Black Widow.

Sin embargo, esta actriz británica es mucho más que eso. A sus 25 años, cuenta con una extensa carrera, habiendo sido parte de grandes filmes, sin mencionar una nominación al Óscar y varios otros premios.

Todos estos años la convirtieron hoy en la sucesora natural de Scarlett Johansson en Marvel. Éxito que ya está comenzando a disfrutar, gracias a su dinámica participación en el filme en solitario de Natasha Romanoff.

¿Quién es Florence?

Pero vamos por parte. Aunque Florence nació en Oxfordshire, vivió gran parte de su infancia en Andalucía (España). Es hija de un restaurador en Oxford y de una exbailarina y profesora de danza, que la adentró en el mundo del arte.

“Viví en España hasta los seis años y aunque volvimos mucho hasta que tuve 10 u 11 años, mi castellano es malo por no decir inexistente. Iba a una escuela inglesa y no necesitaba hablarlo en mi día a día, así que lo perdí”, confesó hace algunos años en el portal Fotograma.

Su lado artístico no sólo se desarrolló en la actuación, sino que también por la música. De hecho, tuvo un canal de YouTube, bajo el alias de Flossie Rose en el que cantaba covers de canciones e incluso algunas composiciones propias.

The Falling

Tras varios años de producciones escolares, debutó finalmente en el cine en 2014 en la cinta The Falling, junto a una de las grandes actrices jóvenes de la época, Maisie Williams, quien brillaba en Game of Thrones.

La película no sólo tuvo una excelente recepción, sino que la actriz también fue nominada como Mejor Actriz Debutante en varios premios británicos.

“Ahí aprendí que lo primero que tienes que hacer al entrar en un set es dejar la vanidad en el camerino”, añadió.

The Falling le abrió las puertas también de la pantalla chica, con roles en la película de televisión Studio City junto a Heather Graham, donde interpreta a una joven cantante cuyo padre es un traficante de drogas para las estrellas.

Más tarde llegarían roles para la serie Marcella y la miniserie The Little Drummer Girl.

Pero su nombre comenzó a hacerse más reconocido mundialmente cuando se unió a la cinta de Netflix Outlaw King y posteriormente protagonizó Fighting with My Family, una biopic de la exluchadora profesional de la WWE, “Paige”.

Florence Pugh, la nueva estrella de Marvel

Pero la aclamación mundial llegó con Midsommar y luego con Mujercitas, que la catapultó como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Hollywood.

“¡Emma Thompson y Emily Watson! Era para pellizcarse. Crecí viéndolas en… todo lo que hacían y de repente actuaba junto a ellas. Lo mismo con Scarlett, a la que he visto crecer en el cine al mismo tiempo que crecía yo en la vida real”, aseguró sobre su trabajo en la película dirigida por Greta Gerwig.

Amy March no sólo le dio su primera nominación a los premios Óscar, sino que también convencer a Marvel de entregar el papel de Yelena Belova.

“Quería trabajar con Florence desde ‘Lady Macbeth’. Cuando hice mi entrevista en Disney, Kevin [Feige] me preguntó en quién me inspiraba, y ella fue la primera persona: dije que sería genial tenerla en esta película, y aún no habíamos leído el guión”, aseguró la directora de Black Widow

Cate Shortland a la revista SFX.

“Solo pensé, ‘Qué persona tan interesante es’. Hay una sensación de realidad en ella en cualquier parte”, agregó.

No obstante, el estudio barajó otras opciones, incluyendo a Saoirse Ronan, quien trabajó con Florence en Mujercitas, pero fue la interpretación de Pugh, lo que selló el trato.



Shortland admitió haber quedado cautivada por la actuación de Florence en esa película, así como en su trabajo en Black Widow, al igual que Scarlett Johansson.

“No sabíamos lo grandiosa que sería Florence Pugh. Sabíamos que sería grandiosa, pero no sabíamos cuán grandiosa sería”, confesó la directora.

Para el futuro, la actriz tiene varios proyectos en carpeta, entre ellos, Don’t Worry Darling, dirigida por Olivia Wilde y donde compartirá nuevamente con Chris Pine. Además de Hawkeye, donde regresará como Yelena.