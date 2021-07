Este lunes se confirmó el fallecimiento de Raffaella Carrá, cantante italiana que gozó de gran popularidad en nuestro país.

La noticia fue confirmada por Sergio Lapino, su compañero de toda la vida, a través de la agencia Ansa.

Luego de haber realizado giras en su país natal, e incluso de haber incursionado en Hollywood, la artista llegó a Latinoamérica por primera vez en 1978, participando en Chile como invitada en el programa Noche de gigantes.

En aquella oportunidad fue entrevistada por Don Francisco, señalando que había viajado desde Roma con 200 trajes, 26 acompañantes y 6 mil kilos de sobrepeso.

Carrá volvió a aparecer en el programa en años posteriores, siendo uno de los momentos más recordados el que protagonizó en 1980, cuando compartió con el sacerdote Raúl Hasbún, a quien se le vio entusiasta con la presentación de la artista, algo que llamó la atención en aquella época, cuando Chile se encontraba en plena dictadura.

Otro de sus grandes momentos en nuestro país ocurrió en 1982, cuando se presentó por primera y única vez en el Festival de Viña del Mar, oportunidad en la que se convirtió en la primera Reina del certamen.

La intérprete de temas como Hay que venir al sur se presentó las últimas dos noches del evento con éxito absoluto, bailando y cantando en directo para una Quinta Vergara repleta.

“Te digo la verdad, esa vez tuve una impresión grandísima por la cantidad de gente. ¡Había espectadores arriba de los árboles! Eran miles y miles. Recuerdo muy bien que en esa presentación lo pasé bomba”, recordó en 2018 en conversación con El Mercurio.

En Roma, donde residía en 2018, aún conservaba la Antorcha que alzó frente al Monstruo: “Tengo aquí un premio que me dieron, la antorcha. Cuando la recibí estaba tranquila, aunque muy emocionada, porque había terminado el show y tuve una respuesta muy calurosa del público”.

Según explicó en aquella oportunidad, su paso por la Ciudad Jardín era algo que no olvidaría jamás, recordando además que en dicha presentación estuvo cerca de caerse debido a lo resbaloso que estaba el suelo del escenario.

A su vez, la cantante reveló la razón por la que posteriormente no pudo volver a participar en el certamen, pese a que desde la organización habían hecho varios intentos por llevarla.

“Cada año me invitan a Viña del Mar, pero la verdad es que febrero es un periodo en que tengo compromisos importantes. Mi agenda está llena de cosas. Lo siento mucho. Ir a Chile a hacer de jurado no me interesa y para cantar de nuevo y resbalar, ¡Dios mío!… Por ahora, me conformo con verlo por televisión”, sostuvo.