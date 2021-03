Adele siempre ha mantenido su vida personal lejos de las cámaras, pero manteniéndonos al día de todos sus sentimientos y emociones a través de su música. Sin embargo, la noticia de su separación ha dado la vuelta al mundo, ya que tras casi diez años de relación, la intérprete de ‘Rolling in the Depp’ firmó su divorcio.

La cantante británica estuvo casada con el empresario Simon Konecki, quienes comenzaron una relación en 2011, convirtiéndose en padres de ‘Angelo’ en 2012.

Si bien la artista intentó mantener todo el proceso en privado, finalmente fue el medio Us Magazine quien explicó qué parte se encontraba la ex pareja. En el litigio, ambos se representaron a sí mismos y según fuentes, se habrían divorciado en buenos términos.

En cuanto a su hijo de ocho años, ambos buscaban la tuición compartida, por lo que firmaron un contrato de confidencialidad para no entregar detalles de su relación y los problemas que encaminaron el quiebre de la pareja, con el fin de proteger a ‘Angelo’. Sin embargo, lo que sí señalaron es que la separación fue generada por “diferencias irreconciliables”.

Finalmente, sí compartirán la custodia de su pequeño hijo y no pagarán manutención, según los documentos de divorcio obtenidos el miércoles por The Associated Press.

Según el medio antes mencionado, Adele, de 32 años, y Konecki, de 46, utilizaron la mediación para llegar de manera amistosa a los términos de la separación. Ambos renunciaron al derecho a buscar manutención conyugal y acordaron la custodia legal y física conjunta de su hijo Angelo, además de resolver cualquier problema sin litigio.

Adele se ha mostrado bastante feliz con su nueva vida y ha compartido a través de Instagram distintos momentos donde se le ve feliz con su soltería y cambios de hábitos alimenticios. Sin embargo, aun no se tienen noticias del esperado regreso a su carrera musical, la que la hizo acreedora de nueve premios Grammy.