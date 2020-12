Kim Kardashian reaccionó en redes sociales ante la muerte de Brandon Bernard, un hombre ejecutado en Estados Unidos, y por el cual ella había pedido clemencia.

Según la agencia de noticias AFP, el afroestadounidense de 40 años, fue ejecutado en una prisión en Terre Haute, Indiana, por su papel en un robo y doble asesinato en 1999 cometido en Texas cuando tenía 18 años.

Bernard y otros cuatro adolescentes de color fueron condenados por secuestrar a Todd y Stacie Bagley, una pareja blanca de Iowa, a quienes los obligaron a retirar dinero en efectivo antes de dispararles y quemarlos en su automóvil.

Más de 500.000 personas firmaron peticiones instando al presidente Donald Trump a conmutar la sentencia de Bernard por cadena perpetua, citando su edad en el momento del crimen, su buen comportamiento como preso y que no fue él quien ideó el plan de robo ni quien disparó a las dos personas, consignó AFP.

“1 hora para que Brandon Bernard sea ejecutado”, escribió Kim en sus Historias de Instagram previo al hecho. “Es el #DíadelosDerechosHumanos y aquí en los Estados Unidos estamos ejecutando a alguien que tenía 18 años en el momento del crimen, no era el tirador y se ha rehabilitado. Es vergonzoso”, agregó la estrella de reality.

Kardashian también contó que pudo hablar por teléfono con Bernard antes de ejecución. “Cuando me dijo que era claustrofóbico y ofrecieron darle un sedante para calmarlo antes de que lo pusieran en la silla, porque él no quería entrar en pánico, literalmente enloquecí”, dijo Kim. “Tuve que silenciar mi teléfono para que no me oyera llorar así” reconoció.

“No nos despedimos porque queríamos tener la esperanza de volver a hablar, ¡dijimos hablaré contigo pronto!”, aseguró.

Tras la ejecución, la empresaria reconoció estar devastada. “Estoy destruida ahora mismo. Asesinaron a Brandon. Era una persona reformada. Tan esperanzado y positivo hasta el final. Lo que es más importante, lo lamentaba, sufría mucho por el dolor que ha causado a los demás”, escribió. “Esto tiene que cambiar: nuestro sistema está jodido”, añadió.

“Descanse en paz Brandon Bernard. Fue genial conocerlo. Especialmente en el Día Nacional de los Derechos Humanos, espero que todos podamos sentir un poco de compasión por los hombres y mujeres que están encerrados, muchos de los cuales han pasado su tiempo en el interior aprendiendo, creciendo y cambiando”, dijo.

“Solo un recordatorio rápido de que a veces las personas se rehabilitan y reforman sus vidas para convertirse en una gran persona luego de tomar decisiones horribles cuando eran niños. Mi lucha por salvar una vida de la injusta pena de muerte nunca me quita la empatía que tengo por las víctimas y sus familias. Todos están sufriendo y nadie gana aquí”, cerró.