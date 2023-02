Netflix se encuentra aplicando una serie de cambios alrededor de todo el mundo, tanto en sus políticas, funciones y precios de sus distintos planes de suscripción. En ese sentido, ya se empezó a prohibir en nuestro país el poder compartir cuentas en diferentes domicilios, mientras que en otros países se rebajó el cobro mensual, algo que no sucedió en Chile.

Netflix baja el precio de sus planes en Sudamérica, pero no en Chile

De acuerdo al medio especializado, El Economista, Netflix se vio en la obligación de bajar el precio mensual de sus planes en varios países de Sudamérica.

La compañía se encuentra realizando diferentes cambios para enfrentar la disminución de suscriptores, debido a la competencia que se ha sumado al rubro del streaming en los últimos años. Así, lugares como Ecuador, Paraguay, Venezuela o Bolivia, ya cuentan con una rebaja de tres y hasta cuatro dólares por cada plan, entre 2.380 y 3.100 pesos chilenos.

En concreto, contratar uno de los planes de Netflix en los mencionados países, cuesta 3,99 dólares ($3.100) en el caso del plan Básico, 5,99 ($4.700) el Estándar, y 7.99 ($6.300) en Premium.

A pesar de lo anterior, los precios en Chile se mantienen tan cuál como hace meses: $5.940, $8.320 y $10.700, respectivamente.

Los cambios de la plataforma de streaming

Según lo consignado por el mencionado medio, Netflix se encuentra ejecutando diferentes cambios respecto a sus políticas, agregando nuevas funciones o modificando el precio mensual de sus planes de suscripción.

En ese sentido, Chile se convirtió en uno de los países donde no se puede compartir la cuenta, a no ser que se pague un valor específico, so pena de que la empresa bloquee a los usuarios.

Además, habrá mejoras en su plan Premium, que incluyen acceso a “audio espacial” para disfrutar de sonido envolvente en todos los dispositivos y sin necesidad de aparatos especiales.

También, permitirá descargar contenidos para verlos sin conexión a internet en un mayor número de dispositivos, pasando de un máximo de cuatro a seis para los suscriptores prémium.

Estos criterios serían la razón Netflix haya aplicado rebajas en las tarifas que cobra por sus planes en varios países del continente, pero no en Chile.