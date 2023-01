Esta es otra película sobre la estrecha relación que puede darse entre animales y seres humanos. Perro perdido es el nombre de la producción de Netflix que se ha robado más de una lágrima entre el público chileno.

Del estilo de Hachiko (2009) y La razón de estar contigo (2007), esta historia está inspirada en una historia real, que, a su vez, se basa en la novela de Pauls Toutonghi, llamada Dog Gone: A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home.

Dirigida por Stephen Herek (Siete días y una vida) y protagonizada por Johnny Berchtold, Rob Lowe y Kimberly Williams-Paisley, actualmente la película sigue en el número uno del Top 10 de títulos más vistos en Chile.

¿De qué trata la película Perro Perdido?

La película cuenta la historia de Fielding Marshall, un estudiante universitario recién graduado, que pierde a Gonker, su perro y mejor amigo, durante un paseo por el Sendero de los Apaches.

Además del dolor generado por la pérdida de su mascota, se suma la condición de Gonker. Este sufre la enfermedad de Addison, cuyo tratamiento consiste en inyecciones mensuales para poder mantenerse con vida.

De esa forma, se vuelve apremiante encontrar al perro. Fielding y su padre, John, se unen en su búsqueda, y reciben el apoyo de toda la comunidad.

A continuación, puedes revisar el traíler oficial de la película Perro Perdido:

La historia real

Fielding Marshall adoptó a Gonker tras la muerte de su hija y la separación con su pareja. Después de ese difícil momento, el perro, una mezcla de golden retriever, se volvió su más fiel compañía.

Al igual que en la película, durante un paseo por el Sendero de los Apaches, Gonker se extravió y causó gran conmoción en el público. Sus padres y medios de comunicación apoyaron la causa hasta dar con el paradero del can.

Según consigna New York Post, fue después de 15 días que un policía le informó que había visto a Gonker comiendo de los botes de basura detrás de una estación de esquí. El perro estaba en Virginia: había caminado aproximadamente 178 kilómetros buscando su casa.

La novela en que se basa la película no es una biografía del autor. Sin embargo, fue su cuñado, Pauls Toutonghi, quien rescató la historia.

Película Perro Perdido: su protagonista vivió en Chile

BioBio Chile conversó con el verdadero Fielding Marshall, quien se declara un amante de los animales y la naturaleza.

Tras el fallecimiento de Gonker en 2003, Marshall vino a Chile para conocer los ríos del país. Aquí, conoció a una chilena con quien se casó y tuvo dos hijos, quienes nacieron en Concepción.

Durante 15 años, él y su familia vivieron en Chile, pero por razones familiares, retornaron a Oregon, Estados Unidos, donde residen actualmente.

Sobre el impacto de ver su historia en la pantalla, Fields comentó: “La primera vez era difícil, un poco raro. Pero la segunda vez me relajé y fue una bendición, una película linda”.

Ver Perro Perdido con sus hijos fue una buena experiencia. “Muy agradecido. La película tiene un buen mensaje: amor y familia”, dijo Marshall.

Ha recibido muchas muestras de cariño de la gente, quienes a través de redes sociales, le comparten sus historias y fotografías de sus mascotas.

“Ha sido muy agradable (el afecto del público), pero no soy un héroe. Hay muchos más héroes allá, como los rescatistas”, reflexiona Fielding, quién se considera uno más de los amantes de los animales.

Con la rutina y los hijos, el dueño de Gonker afirma que es complicado volver a adoptar una mascota. De todas formas, actualmente tiene un gato y espera volver pronto a Chile.