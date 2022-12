El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se encuentra indagando los detalles tras una serie de incumplimientos en el concierto “Knotfest Chile 2022”, que se realizó el 11 de diciembre en el Estadio Monumental de Santiago.

El Servicio ya ofició a la productora a cargo, Knot Fest Chile SpA, tras recibir cientos de reclamos oficiales.

Por ejemplo, el día del evento no hubo puntos de hidratación en medio de las altas temperaturas; y no se respetó el cartel de bandas que debían presentarse (Weichafe y Rama no subieron al escenario).

En específico, se le solicitó a la productora una serie de antecedentes, entre ellos: su versión de lo ocurrido el día del evento, acciones que realizarán para compensar a las y los consumidores y medidas que adoptarán para evitar que este tipo de incidentes se repitan en eventos futuros.

Además, el organismo ofició a la ticketera Punto Ticket.

Reclamos de los asistentes a “Knotfest Chile 2022”

Desde que ocurrió el evento y hasta la fecha, el Sernac ha recibido “casi 500 reclamos de parte de los consumidores, quienes señalan que la productora no cumplió con las condiciones ofrecidas, pues durante el desarrollo del evento se enteraron que dos bandas chilenas, Weichafe y Rama -que habían sido confirmadas en la parrilla- no se presentarían”.

Asimismo, los asistentes denunciaron una serie de problemas logísticos y de calidad del servicio durante el evento, entre ellas, falta de agua en el recinto y demoras excesivas para conseguirla, situación que fue más grave considerando las altas temperaturas que hubo en Santiago ese día, las que superaron los 35°C.

Una vez que el Sernac culmine su investigación, y en caso de detectar infracciones a la Ley, tomará “las acciones pertinentes para ir en defensa de los derechos de los afectados, no descartando citar a declarar a los representantes de la empresa si lo amerita”, señaló.