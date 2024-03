Durante los últimos años, el sector tecnológico ha creado estrategias para generar una mayor presencia femenina y aunque, todavía existan desafíos para alcanzar la participación soñada, se ha podido identificar avances importantes en términos de inclusión femenina, atribuido a la estrategia de cambio generacional y formación a cargos de liderazgo.

Experian, compañía de tecnología en manejo de información de datos, se destaca por su crecimiento de la participación femenina en los equipos TI y explica que hace apenas cuatro años, las mujeres representaban un escaso 20% de la fuerza laboral en este campo y hoy en día, ha aumentado exponencialmente hasta alcanzar un 50%, una cifra reveladora para el sector.

Este aumento significativo es atribuido a que Experian se ha dedicado a crear un ecosistema con foco en el cambio generacional, entendido como la oportunidad de que el personal joven de la empresa haga un proceso hasta convertirse en ejecutivos. Para el caso de las mujeres, Experian ha formado a las mujeres que ingresan a las áreas de tecnología, acompañándolas en su crecimiento profesional hasta alcanzar posiciones de liderazgo.

“En mi caso, Experian me ha abierto la puerta para desarrollarme y me ha permitido potencializar mis habilidades en el área de tecnología de la misma manera que todos los miembros de la compañía. El camino de destacarse como una mujer en un área de IT es retador por la forma es como se ha concebido el sector, sin embargo, me siento orgullosa de los avances que he logrado junto a la compañía, pues he entendido la importancia de que exista un balance entre las oportunidades que se dan tanto a hombres como mujeres”, afirma Angela Montenegro, Head de Seguridad Spanish Latam.

Otro factor clave para incentivar la inclusión en el sector de tecnología es cambiar la percepción sobre el talento humano y entender que las extensas carreras profesionales ya no son la única vía para el éxito, sino el valor de las habilidades y el compromiso. Experian ha abierto sus puertas a profesionales con carreras técnicas de corta duración, a quienes forman para que se adapten a las exigencias del mercado actual.

“En este día del reconocimiento a la mujer, Experian celebra los logros alcanzados respecto a la verdadera inclusión y diversidad. Por un lado, el aumento significativo de la participación femenina en los equipos de tecnología demuestra que vamos por buen camino en el sector para empoderar a más talentos femeninos en los equipos de TI y, también, la flexibilidad y apertura a la adquisición de personas con habilidades que también ha impactado el desarrollo en el proceso de carreras de tecnología con mujeres”, resalta Marcela Velasco, vicepresidente de Recursos Humanos Experian Spanish Latam.