El tenista nacional Nicolás Jarry, 23° del ranking ATP, cayó por tercera vez consecutiva en su estreno en un torneo.

Esta vez, el ‘Príncipe’ se despidió tempranamente en el Masters 1000 de Madrid, tras perder 3-6, 6-3 y 3-6 ante el italiano Flavio Cobolli (64°).

Jarry ya venía de sendos tropiezos en el ATP de Barcelona y en el Masters de Montecarlo, y en la capital española no pudo levantar cabeza.

El chileno empezó quiebre arriba en el primer set, pero Cobolli devolvió el favor en el cuarto juego y repitió la dosis en el octavo para ganar 6-3.

Ya en la segunda manga, ‘Nico’ rompió el servicio del italiano en el segundo game, suficiente para imponerse 6-3.

En el parcial definitivo, todo se complicó para el nacional en el sexto juego, cuando cedió su saque y quedó 2-4 abajo.

A Cobolli le bastó con mantener su servicio y aprovechar el errático nivel de Nicolás Jarry para terminar 6-3 y eliminar a otro chileno en el torneo madrileño: en su debut, había derrotado a Alejandro Tabilo.

NICOOOO 🗣@NicoJarry covering the net like a master at #MMOPEN! pic.twitter.com/WcODJEpOFa

— Tennis TV (@TennisTV) April 27, 2024