Siguen las reacciones sobre el caso del gerente general de Cencosud, Matías Videla, quien fue multado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por usar información privilegiada para la compra de acciones de la compañía.

Previamente, desde la Sofofa decidieron recabar mayor información al respecto, para lo que convocaron a su Comisión de Relaciones Internas y Ética. A su vez, desde la CPC recalcaron condenar cualquier uso de información privilegiada.

Ahora fue el turno del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE). Fue la presidenta de la institución, Karen Thal, quien en entrevista con Tele13 Radio, lanzó duras críticas a Videla.

Dar un paso al costado

“Si yo fuera el gerente general y cometí un error como ese, que es una conducta que atenta contra la ética, creo que él debería hacer un paso al costado mientras, al menos, dura la investigación”, dijo en conversación durante el programa “Mesa Central” el lunes.

“Los casos como este no deben ocurrir nunca. Es algo grave, que atenta contra la ética, la integridad y la ley. Por supuesto que hay que esperar la investigación y el proceso que puede durar algunos años, pero el uso de información privilegiada está mal, y creo que tenemos que condenarlo con fuerza“, añadió.

La presidenta de ICARE, a su vez, enfatizó en que confía que Cencosud “una empresa que ha demostrado tener valores empresariales sólidos, tome la decisión que tenga que tomar”, para luego añadir que “creo de él debería dar un paso al costado mientras, al menos, dura la investigación”.

Respecto al pronunciamiento del Directorio de la compañía, donde señalaron que “en Cencosud adherimos a un actuar transparente y responsable”, y que han estado sesionando repetidamente y de forma extraordinaria, Karen Thal aseguró que si bien la reacción fue lenta, “son compañías grandes (…) las cosas no son tan fáciles”.

“Yo espero que no pasen más días y que la empresa haga lo que creo que va a hacer (…) Uno no puede esperar que las personas no hagan cosas, eso va a pasar siempre. Lo importante, es cómo reacciona la empresa“, concluyó.