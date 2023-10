Con el objetivo de apoyar y visibilizar al emprendimiento femenino, la empresa minera Freeport-McMoRan congregó a 125 mujeres en la segunda versión del “Encuentro Nacional de Emprendedoras DreamBuilder”, incluidas egresadas peruanas del programa.

Durante las dos jornadas, las emprendedoras participaron de charlas, talleres y seminarios, además de compartir sus experiencias, éxitos y dar a conocer sus propios negocios.

DreamBuilder es un programa de capacitación gratuito y online de Freeport-McMoRan, presente en Chile desde 2013 y con más de 10.000 mujeres graduadas, que entrega herramientas para que las participantes puedan desarrollar sus ideas de negocios o fortalecerlas.

Programa DreamBuilder de Freeport-McMoRan para emprendedoras

María Teresa Norris, de la región Metropolitana, es la creadora de Bee Wraps, envoltorios ecológicos de cera de abeja hechos a mano, a partir de retazos de tela de algodón y cera de abeja virgen, innovación que reduce la generación de plástico para almacenar distintos tipos de alimentos.

“Con lo aprendido en DreamBuilder pude avanzar en mi negocio, creer en mí y tener las herramientas necesarias para poder dar un paso más allá”, comentó Norris en la actividad.

Por su parte, Blanca Zurita, propietaria de Creaciones Jireh – Rohi, emprendimiento que se dedica a recuperar telas y transformarlas en bolsas, mochilas y estuches que reflejan la identidad cultural de la región de Arica y Parinacota, agradeció el apoyo del proyecto.

“Gracias a DreamBuilder, he adquirido herramientas que me permiten agregar cada vez más valor a mis productos. Además, he tenido la oportunidad de establecer conexiones en todo Chile, compartiendo experiencias y brindándonos apoyo mutuo entre todas las participantes”, comentó Zurita.