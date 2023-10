Tras anunciar su arribo a nuestro país, Flixbus, empresa de transportes y buses interurbanos con precios low cost ya comenzó a operar en Chile, con promociones que incluyen pasajes desde $990.

La nueva línea fue fundada en 2013 en Alemania y ya está en 42 países con presencia en Europa, Estados Unidos, Asia y Brasil. Se posiciona como una plataforma de movilidad global con foco tecnológico y sustentable, según explican.

A contar de este jueves 5 de octubre, las ruedas de los buses Flixbus comenzarán a rodar por las carreteras de Chile, instaurando la primera línea que opera con valores low cost en el territorio, modelo similar al de algunas aerolíneas.

“Nuestra amplia red abarca 40+ países y más de 3.000 destinos en todo el mundo, lo que facilita planificar y reservar tu viaje en línea a través de nuestro sitio web”, explican desde la nueva compañía.

A diferencia de los viajes a “bajo costo” en aviones, Flixbus permite a cada pasajero llevar un equipaje de mano arriba del bus y un equipaje de bodega, como tradicionalmente permiten otras líneas. Además, ofrecen servicios como Wi-Fi a bordo y puertos de carga.

Según se puede confirmar dentro de su página web, los pasajes se pueden comprar desde el pasado lunes y los recorridos comenzarán a operar desde este jueves 5 de octubre.

De este modo, Flixbus funcionará en las siguientes ciudades:

Respecto a los precios, existen tramos en que los pasajes cuestan tan solo $990, por ejemplo, entre Santiago y Viña del Mar, en ciertos horarios.

Según pudo verificar BioBioChile, el valor más alto, por ahora, es entre Coquimbo y Viña del Mar, que cuesta $18.998.

🚌🌍¡Bienvenido Chile!

We’re thrilled to announce our long-awaited arrival in #Chile.

The first green buses will depart from Santiago this Thursday, Oct 5th, officially marking our presence in Chile and making it our 42nd #Flix country worldwide!💚 https://t.co/VxeYfDEpiP

— Flix (@FlixBus) October 2, 2023