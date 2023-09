Empresas Copec (US$ 1.5 mil millones), Banco de Chile (US$ 1.3 mil millones) y Entel (US$ 1.0 mil millones) son las marcas más valiosas de Chile, según un estudio de Brand Finance.

Le siguen en la lista BancoEstado (US$ 912 millones), Jumbo (US$ 818 millones), Sodimac (US$ 633 millones), Falabella (US$ 541 millones), Bci (US$ 502 millones), SQM (US$ 486 millones) y Cruz Verde (US$ 451 millones).

Estas últimas dos acaban de entrar en el ranking de este año realizada por la mencionada consultora.

Otros de los aspecto que destacan del estudio son que Jumbo se convirtió en la marca que más crece en lo que va del 2023, aumentando su valor un 52% hasta los US$ 818.4 millones.

Lo anterior se dio debido a que “según afirma la compañía, el grupo (Cencosud) se ha visto afectado en menor medida por la contracción del consumo que otros retailer, debido a su mayor exposición al negocio de los supermercados y menor incidencia de las tiendas por departamento, comercio discrecional que se ve más afectado por los ajustes económicos”, según recalcan desde Brand Finance.

Copec se alza como la marca más valiosa de Chile

Según el análisis, empresas Copec sigue siendo la marca más valiosa del país, a pesar de la caída en las utilidades al primer trimestre de un 75%, “pero compensado, según la marca, con una disminución del gasto en impuestos“.

“En concreto, Empresas Copec aumentó los volúmenes de ventas, pero redujo la utilidad respecto al mismo periodo de 2022”, añaden.

Respecto a Banco de Chile, este “ha registrado el mayor incremento en utilidades de la industria en el país durante el segundo trimestre del año, y anunciando inversiones por cerca de U$ 140 millones para 2023″.

Por otro lado, Entel no solo se posiciona 3ro en el ranking, sino también es la marca más fuerte de Chile según Brand Finance.

“La solidez de la marca les ha permitido enfrentar un contexto macroeconómico complejo, de bajo dinamismo económico y alta inflación que afectó a la industria. Su estrategia de desarrollo le ha permitido consolidar su liderazgo en el negocio móvil”, concluyeron desde la consulta.

Finalmente, respecto al ascenso de SQM en el ranking, la Managing Director Iberia y Sudamérica de Brand Finance, Pilar Alonso Ulloa, explica que “los precios del litio siguen aumentando por la mayor demanda de coches eléctricos a nivel mundial, lo que ha sabido aprovechar la productora chilena de litio para aumentar su valor”.