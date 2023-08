Según el jefe de Hacienda, esta exención promueve que se sub facturen las importaciones con el fin de no pagar los pagos de derechos de aduanas ni IVA. "Cerca del 70% de las importaciones de la compra de bienes a través de plataformas digitales, están por debajo de los $41 dólares", detalló el ministro.

Durante la mañana de este miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó más detalles sobre las implicaciones del Pacto Fiscal para el Desarrollo.

Una de las preguntas hechas por un periodista en el punto de prensa, apuntó sobre el impacto de las reformas sobre el comercio digital.

Más a detalle, se consultó sobre la exención de impuestos a importaciones iguales o menores a $41 dólares, la cual postula que las compran internacionales que se encuentren dentro de este monto quedan liberadas del pago de derechos de aduanas e IVA.

Impuesto a las compras online internacionales bajo los $41 dólares

En este sentido, Marcel explicó que son varias las medidas que apuntan al comercio digital; algunas de ellas tratan sobre el cambio en el “sujeto retenedor de impuestos” para asegurar el pago de los tributos por compras en el extranjero.

Y sobre el límite de compras exento de impuestos, el ministro detalló que “cerca del 70% de las importaciones de la compra de bienes a través de plataformas digitales, están por debajo de los $41 dólares (cerca de $35 mil pesos a la fecha)”.

“Pero eso no significa necesariamente que las mercaderías cuesten menos de $41 dólares, porque la existencia de esta exención incentiva que se sub facture, con el objetivo de no pagar el impuesto correspondiente”, explicó Marcel.

Por tanto, lo que se busca en la propuesta de Pacto Fiscal es “eliminar esa fuente de evasión tributaria, porque se trata de esto si se está sub facturando, y que las personas y empresas que se dediquen a la actividad importadora, paguen los impuestos que corresponde“, sentenció.

Recordemos que durante el martes, el presidente Gabriel Boric presentó la propuesta de “Pacto Fiscal para el Desarrollo”, donde se exponen una serie de modificaciones en materia de gasto público, tributación y eficiencia del Estado.