Durante esta jornada de lunes 31 de julio, usuarios en redes sociales han notificado sobre problemas de los servicios online del Banco de Chile.

En específico, se habla sobre dificultades para visualizar los montos de dinero, no poder iniciar sesión o ingresar códigos de autentificación por SMS, por ejemplo. Estos problemas se presentarían tanto en la web del banco como en las distintas aplicaciones, como “Mi Banco” o “Mi Pass”.

Según comentarios de los usuarios en Twitter (X.com), las intermitencias vendrían ocurriendo hace varios días, pero se hicieron más evidentes durante esta jornada de lunes.

🔴 Plataformas del banco privado están con intermitencias desde ayer. Hoy lunes derechamente ya no funcionan, app y web caídas desde las 10AM aproximadamente. #BancoDeChile

Desde el día jueves no puedo ingresar a la app banco estado ya que me sale el siguiente error, No se pudo enviar el código. Inténtalo nuevamente @bancodechile @AyudaBancoChile pic.twitter.com/fH5AuhcRkK

— Klinsmann Villanueva (@KlinsmannVilla2) July 31, 2023