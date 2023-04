Una curiosa polémica enfrenta a los representantes de una fabricante de tecnología china y al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), luego de que este último se negara a concederle a la primera, el registro en Chile de su propio nombre.

¿El problema? La firma se llama Pico.

No resulta un misterio que en Chile el uso del término “pico” provoca, cuando menos sonrisas, dado que se lo relaciona más con la denominación popular para el pene que con cualquiera de sus otros significados académicos.

“El signo pedido Pico, corresponde a una seña que atenta contra las buenas costumbres y la moral, por cuanto corresponde a una derivación vulgar del nombre de los genitales masculinos. A su vez, la expresión pedida puede ser considerada como ofensiva y como una conducta social reprochable por los consumidores, no pudiendo por tanto constituirse en marca comercial”, sentenció el Inapi el pasado 6 de marzo, según consigna el Diario Financiero.

Pero Pico no está para darse por vencida. Conocida en el mercado asiático por fabricar equipos y lentes de realidad virtual -cada uno también llamado Pico, por cierto- fue adquirida en 2021 por ByteDance, la gigante china también propietaria de la red social de videos, TikTok. Para los analistas del sector fue fácil relacionar la compra con abrir un nuevo frente en su guerra contra Facebook, ahora en terrenos del “metaverso”.

Así, la empresa decidió recurrir al Tribunal de Propiedad Industrial, bajo la representación del abogado Eduardo Lobos, de Sargent y Krahn Ltda., insistiendo en que su idea no es idea tener propiedad sobre Pico como concepto general, sino como un conjunto que engloba el término y su logo (que no: es de forma circular).

“El uso efectivo nos demuestra que no se emplea la expresión en su sentido vulgar, y además, el hecho de que mi mandante es una empresa extranjera nos permite concluir que no tenían conocimiento siquiera sobre esta acepción”, defendió Lobos, argumentando que “Pico” tiene otras 18 acepciones aceptadas por el Diccionario de la Real Academia Española que no son consideradas vulgares.

“Tampoco se consideró que Pico corresponde al segmento principal de la razón social y nombre comercial de mi mandante, que conforme al artículo 8 del Convenio de Paris, debidamente ratificado por Chile, corresponde ser protegido. Así, queda clara la buena fe de mi mandante, toda vez que esta solicitud no es más que una legítima extensión de los derechos marcarios que ya tiene en el mercado”, complementó la defensa de la empresa.

Pero… ¿por qué el “Pico”?…

Antes de que saquen cualquier conclusión gratuita, la firma china tiene una razón importante para llamarse así. En su uso científico, “pico” es una unidad de medida muy, muy pequeña. Para ser exactos, una billonésima parte de lo que estés midiendo (un picogramo, por ejemplo). Su origen está en la palabra italiana “piccolo“, que, justamente, significa pequeño. Algo útil cuando el pico se refiere a tecnología.

Pero -vaya ironía- en el propio idioma chino mandarín el nombre debe provocar también sonrisas, ya que un vocablo muy similar es “pigu“, con el cual rodeamos el cuerpo para ahora denominar las nalgas de las personas.

Un último dato es que pese a su éxito, Pico ejecutó una polémica ronda de despidos a inicios de este año, cuando agencia Reuters reportó que habían recortado hasta el 30% de algunos equipos, dejando a más de 200 personas sin empleo.

De llegar a ocurrir lo mismo en Chile, quizá la empresa quisiera reconsiderar su nombre.