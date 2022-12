En la evaluación de riesgos verticales se descartó el eventual bloqueo de insumos, consistente en que Microsoft, después de adquirir ABK, dejara de proveer de juegos como Call of Duty a sus competidores.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó en Fase 1 la operación de concentración consistente en la adquisición de control en Activision Blizzard, Inc (ABK) por parte de Microsoft Corporation (Microsoft), tras descartar que ésta sea apta para reducir sustancialmente la competencia.

Estas empresas realizan actividades en los mismos segmentos: de desarrollo, publicación y distribución de videojuegos; y en diferentes niveles, al producir Microsoft la consola Xbox y otras plataformas de videojuegos, como GamePass, por lo cual sus actividades se superponen tanto horizontal como verticalmente.

La Fiscalía consideró que la operación no era apta para reducir sustancialmente la competencia considerando, entre otra evidencia, patrones y preferencias de consumidores de videojuegos en Chile.

En su análisis sobre los efectos horizontales, la investigación descartó riesgos, considerando que en los mercados en que las partes superponen sus actividades (desarrollo y publicación de videojuegos, distribución de videojuegos para computadores y venta de merchandising y publicidad gráfica digital) no se superaban los umbrales de concentración de mercado establecidos la Guía de Análisis de Operaciones de Concentración Horizontal de 2022.

Se observó un gran número de competidores relevantes y un mercado dinámico.

En la evaluación de riesgos verticales, se descartó el eventual bloqueo de insumos, consistente en que Microsoft, después de adquirir ABK, dejara de proveer de juegos como Call of Duty a sus competidores.

Ello considerando, entre otros argumentos, que ABK enfrenta presión competitiva de actores como Electronic Arts, Take Two, Ubisoft y Epic Games, Sony y Nintendo, y que la relevancia de Call of Duty sería comparativamente menor en Latinoamérica que en otras regiones del mundo.

También se consideró que la cantidad de consumidores que preferiría cambiar de consola frente a una estrategia de bloqueo sería también menor, lo que se comprobó mediante una encuesta efectuada a consumidores chilenos, y que los importantes ingresos que genera Playstation en favor de ABK desincentivarían la adopción de una estrategia de bloqueo.

En su análisis, la FNE también descartó los riesgos de tipping en la comercialización de consolas de nueva generación y en los servicios de suscripción (tipo GamePass), puesto que los videojuegos de ABK, aunque importantes, no son los más relevantes para los consumidores de Latinoamérica y que los actores en este mercado ofrecen servicios altamente diferenciados.

El tipping se produce cuando, una a vez superada una determinada escala de operación, los mercados tiendan a concentrarse y eventualmente a cerrarse bajo un único actor o uno dominante.

Con relación a un eventual riesgo de bloqueo de clientes, la Fiscalía concluyó que Microsoft no dejará de demandar videojuegos publicados por terceros, ya que el mercado de distribución de videojuegos para computadores ha mostrado un importante dinamismo con la entrada de nuevos actores relevantes, destacando la posición líder que detenta Steam.

Por otra parte, en el mercado de distribución de videojuegos para consolas se observa una importante presión competitiva de Sony y Nintendo, lo que disciplinaría a la entidad resultante y operaría como un cliente sustituto relevante para los publicadores competidores, entre los que se encuentran diversos actores y algunos de ellos son particularmente relevantes.