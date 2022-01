Microsoft está comprando Activision-Blizzard, una de las empresas de videojuegos más grandes del mercado, que ha desarrollado sagas como “Call of Duty” y los últimos “Crash Bandicoot”.

La compra estaría avaluada en 70.000 millones de dólares. Hasta ahora los juegos estaban disponible para Xbox, consola de Microsoft, pero no eran propiedad exclusiva de la plataforma de videojuegos, por lo que con esta adquisición puede ser una alternativa.

La empresa tecnológica multinacional, informó esta decisión a través de su portal oficial, y según lo que ellos mismos comentan “esta adquisición acelerará el crecimiento del negocio de juegos de Microsoft en dispositivos móviles, PC, consolas y la nube, y proporcionará elementos básicos para el metaverso“.

Desde la organización detallaron que “cuando se cierre la transacción, Microsoft se convertirá en la tercera compañía de juegos más grande del mundo por ingresos, detrás de Tencent y Sony”.

Y agregaron que “la adquisición planificada incluye franquicias icónicas de los estudios Activision, Blizzard y King como “Warcraft”, “Diablo”, “Overwatch”, “Call of Duty” y “Candy Crush”, además de actividades globales de eSports a través de Major League Gaming”.

Phil Spencer, el Vicepresidente Ejecutivo de Gaming en Microsoft, jefe de la marca Xbox, indicó en un tweet lo feliz que estaba porque Activision-Blizzard sea parte del mundo de la empresa.

“Extendemos la alegría y la comunidad de los juegos a todos, estamos increíblemente emocionados de dar la bienvenida a los fantásticos equipos y las icónicas franquicias de Activision-Blizzard al Equipo Xbox”.

As we extend the joy and community of gaming to everyone, we are incredibly excited to welcome the fantastic teams and iconic franchises of Activision Blizzard to Team Xbox https://t.co/DVrgYS8ssB

— Phil Spencer (@XboxP3) January 18, 2022