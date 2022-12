Fabricantes automotrices como Toyota, Nissan y Tesla habrían manifestado interés en el proyecto “Tierras Raras” de Penco, en la región del Bío Bío, de acuerdo a lo comentado por Ramón Barúa, director ejecutivo de la minera Aclara Resources.

“Para Estados Unidos, Japón y para la Unión Europea es importante contar con fuentes alternativas de tierras raras fuera de Asia. Las mejores firmas a nivel mundial están interesadas”, afirmó a Diario Financiero; y mencionó a esos tres fabricantes.

La firma estimó US$130 millones en inversiones y remarcó que los minerales que están en la comuna perteneciente al Gran Concepción “son muy compatibles con la electromovilidad” y que se pueden extraer “de manera muy limpia y sencilla”.

Las denominadas “tierras raras” son minerales de intensivo uso en diversos equipos electrónicos y en tecnologías de punta, como la electromovilidad y la generación de energías renovables.

Tienen 15 elementos pertenecientes al grupo de los lantánidos (lantano, neodimio, cerio, praseodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio) más el itrio y escandio.

De acuerdo a información que entregó Baldo Prokurica cuando era ministro de Minería durante la gestión de Sebastián Piñera, el 90% del uso de las tierras raras se destina a electromovilidad y generación de energías renovables.

“Los autos eléctricos llevan 10 veces más tierras raras que los autos convencionales y las turbinas eólicas son grandes consumidores de dicho material. Chile posee prospectos y proyectos importantes para la extracción de estos elementos en Atacama y Bío Bío”, señaló cuando era autoridad.

El proyecto en Penco

En febrero de este año, un 99% de los vecinos de Penco que sufragaron en una consulta ciudadana no vinculante votó por el rechazo del proyecto minero “Tierras Raras”.

En esa oportunidad la empresa Aclara Resources denunció a través de una declaración pública distintas irregularidades hechas por parte del municipio que “distorsionaron” la visión del proyecto.

“Valoramos todas las instancias de participación ciudadana, pero lamentamos profundamente que se confunda a la comunidad a través de procedimientos que no están contemplados en el proceso de evaluación ambiental, que no son vinculantes y que tienen un trasfondo político, no técnico”, manifestó la compañía.