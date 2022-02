Consulta ciudadana rechaza proyecto de tierras raras en Penco: empresa denuncia irregularidades

La consulta ciudadana no vinculante en torno al proyecto minero de tierras raras en Penco, región del Bío Bío, dio por resultado el "rechazo" a la iniciativa. El proceso se vio marcado por una importante participación, en tanto, la empresa a cargo del proyecto denunció una serie de irregularidades en el proceso por parte del municipio, como un sesgo en la información entregada a los pencones.

Un 99% de los vecinos que sufragaron en la consulta ciudadana no vinculante de Penco, en la región del Bío Bío, votaron por el rechazo del proyecto minero “Tierras Raras”.

La jornada se caracterizó por una histórica participación ciudadana.

Consulta ciudadana en Penco

Las votaciones de la primera consulta ciudadana de Penco se cerraron a las 19:00 horas. En la instancia participaron 7.548 sufragistas, una cifra que superó en más de 2 mil las proyecciones.

Desde la Municipalidad de Penco, el alcalde de la comuna, Víctor Hugo Figueroa, afirmó que gran parte de las personas que acudieron a las urnas, han asistido a votaciones de gran envergadura.

Con respecto a la consulta, la empresa ACLARA, denunció a través de una declaración pública, distintas irregularidades hechas por parte del municipio que han distorsionado la visión del proyecto. Como por ejemplo, la imparcialidad del alcalde en el proceso de votación, o la falta de transparencia en el desarrollo de la iniciativa.

“Valoramos todas las instancias de participación ciudadana, pero lamentamos profundamente que se confunda a la comunidad a través de procedimientos que no están contemplados en el proceso de evaluación ambiental, que no son vinculantes y que tienen un trasfondo político, no técnico”, manifiesta el escrito.

Por su parte, el alcalde de Penco aclaró durante la jornada del domingo, que si bien la votación de la consulta no es vinculante con la decisión que tomen las autoridades más adelante, es importante para que se consideren todas las aristas del proyecto.

Cabe destacar que la votación oficial del proyecto se llevará a cabo entre marzo y abril de este año, en una comisión integrada por el delegado presidencial, integrantes del Servicio de Evaluación Ambiental y los distintos Secretarios Regionales, asociados al sector económico y ambiental.