La pandemia cambió la forma en que gran parte del comercio se relaciona con la venta online y esto llegó hasta el rubro automotriz, trayendo una evolución que se ha mantenido hasta la actualidad. En vez de la forma tradicional de comprar y vender camiones y maquinarias usadas, ahora toda la negociación se realiza online.

Si bien hay quienes continúan prefiriendo la venta presencial, realizar el proceso de forma digital permite ampliar el rango geográfico del proceso, pudiendo adquirir u ofrecer los equipos a todo el país e incluso al extranjero, alcanzando mejores precios.

Esto en medio de un escenario complejo para la compra de vehículos nuevos, dado que el aumento del dólar en los últimos años ha impactado fuertemente el precio de cualquier camión o máquina nueva.

Así lo indica a BioBioChile Javier Henríquez, subgerente de Ventas de Be Market, una de las plataformas especializadas más conocidas en este rubro, entre todas las que han nacido a partir del boom del e-commerce.

Este marketplace surgió hace un par de años como una solución digital a la compleja situación del comercio tradicional, siendo creado por SK Rental, empresa filial del grupo chileno Sigdo Koppers que se dedica al arriendo de equipos y maquinarias a nivel nacional desde 1998.

“El comportamiento de los clientes y de los consumidores en general fue cambiando, a partir del acceso a distintas plataformas de retail con las que, de alguna forma, empezamos a familiarizarnos. Y esto fue impulsado en la pandemia porque no podíamos acercarnos a los clientes para ofrecerles nuestros productos”, relata.

Con el prestigio de la marca SK Rental como soporte, crearon un modelo que permita realizar todo el proceso online, incluyendo la negociación del precio: los clientes pueden ofertar el monto que estén dispuestos a pagar y negociar a partir de ahí, siendo asesorados por ejecutivos de Be Market.

“Quisimos simular el comportamiento tradicional o análogo de nuestros clientes en una experiencia digital. Los compradores pueden no solamente ver el producto que está cerca de ellos, sino que ven todo el catálogo de máquinas, que están disponibles en Chile y en los otros países. Entonces, tienen muchas más opciones para poder comprar”, apunta Javier Henríquez.

En ese sentido, el ejecutivo de Be Market explica cómo funciona el proceso online: “A nuestros clientes les gusta negociar; por lo tanto, les entregamos una herramienta de negociación en forma digital, donde ellos nos ofertan el valor que quieren pagar y nosotros podemos aceptar o podemos generar una contraoferta, hasta llegar a un acuerdo. Además, podemos asesorar al cliente con la mejor opción de financiamiento a través de los bancos o el leasing, y así materializar la compra.”

¿Por qué conviene comprar camiones y maquinaria usada?

Al igual que ocurre con los vehículos menores, el transporte de carga pesada se ha visto afectado por un aumento sostenido de precio en los últimos años, como consecuencia de varios factores económicos, incluyendo la subida del dólar.

Esta es la principal razón que explica el boom de la compra y venta de camiones y maquinaria usada en el país y otros mercados sudamericanos.

“En la compra de camiones y maquinarias nuevas, el valor ha ido aumentando luego de la pandemia. Las flotas nuevas han ido ingresando con un tipo de cambio bien alto, con un dólar que ha bordeado los $900 e incluso, en pandemia, los $1.000. Por lo tanto, los valores de unidades nuevas siguen siendo muy elevados, aumentaron más de un 20% por el valor del dólar”, sostiene el subgerente de Ventas de Be Market.

Por otra parte, hay que considerar que, en el caso de las maquinarias, los negocios funcionan principalmente por medio del arriendo a otros clientes, y ese valor de arriendo mensual de equipos no es muy diferente al ser nuevo o usado.

“El valor por el servicio que va a entregar la máquina es estándar. Por lo tanto, la recomendación es fijarse muy bien qué marca están comprando. Por ejemplo, una máquina que necesita mover ciertos cubos, que tiene que acarrear cierto terreno, lo va a hacer, la van a contratar, independiente de si es nueva o es usada”, afirma el experto.

Asimismo, Javier Henríquez llama a tener cuidado ante estafas: cuando uno vende un equipo usado, necesita chequear que el dueño del equipo existe y que está disponible. También tiene que fijarse en que el equipo esté libre de prenda, o sea, que no esté en posesión del banco, que no esté en posesión de otro dueño, y si se puede ejecutar la venta. A veces no es tan fácil”.

“En BeMarket, nosotros nos aseguramos de conocer al dueño legal del equipo. Al chequear la documentación de cada equipo, vemos si efectivamente este equipo se puede vender. Es importante tener la tranquilidad y confianza de que se está comprando de manera correcta. Nosotros nos encargamos de eso y entregamos esa tranquilidad y confianza”, detalla.

Y asegura que “hemos tenido casos reales en que hemos vendido equipos a México, Canadá y Estados Unidos. Por lo tanto, acá se derriban las barreras de dónde están los clientes y potenciales compradores. Se puede entrar a otros mercados que son súper atractivos y podemos sacarle un mejor valor al producto.”