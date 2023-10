El Premio Nobel de Economía de 2023 es para la estadounidense Claudia Goldin, informó este domingo la Real Academia de las Ciencias sueca.

El premio a la se le concede específicamente “por haber avanzado en nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral”.

“Las mujeres están muy subrepresentadas en el mercado laboral mundial y, cuando trabajan, ganan menos que los hombres”, indicó la institución.

Goldin ha rastreado los archivos y recopilado más de 200 años de datos de Estados Unidos, “lo que le ha permitido demostrar cómo y por qué las diferencias de género en los ingresos y las tasas de empleo han cambiado con el tiempo”.

La academia recordó que, “a pesar de la modernización, el crecimiento económico y el aumento de la proporción de mujeres empleadas en el siglo XX, durante un largo período de tiempo la brecha salarial entre mujeres y hombres apenas se cerró”.

