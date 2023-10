El autor noruego Jon Fosse recibió el Premio Nobel de Literatura de 2023 “por sus innovadoras obras de teatro y su prosa que dan voz a lo inefable”, informó este jueves la Academia Sueca en Estocolmo.

El Nobel de Literatura es el cuarto de estos prestigiosos galardones, después de que en días previos de esta semana se anunciaran el de Medicina, el de Física y el de Química. El viernes finalmente la entrega culminará con el Nobel de la Paz.

Fosse nació en 1959 en Haugesund, en la costa oeste de Noruega, es un escritor y dramaturgo que debutó inicialmente en el mundo de las novelas en los 80’s y en 1994 publicó su primera obra “Og aldri skal vi skiljast”, que se traduce al español como “Y nunca nos separaremos”, del género romántico.

Después de eso, su carrera ascendió y actualmente su repertorio abarca una variedad de géneros, que incluyen obras de teatro, poesía, ensayos, novelas, literatura infantil y también traducciones.

“Aunque hoy es uno de los dramaturgos más ampliamente interpretados en el mundo, también se ha vuelto cada vez más reconocido por su prosa”, describe la Academia.

Los Premios Nobel, de hecho, destacaron su novela debut, publicada en 1983 bajo el nombre de “Raudt, svart”, que en español significa “Negro, rojo”. Allí trató el tema del suicidio y según la Academia, “en muchos sentidos, marcó la pauta para su trabajo posterior”.

Jon Fosse y las emociones

Asimismo, se reconoció el trabajo dramático que lo llevó a la fama en Europa, su obra “Nokon kjem til å komme” (Alguien vendrá), que fue llevada al teatro en 1999 por Claude Régy e incluso tuvo su versión en ingles: “Someone Is Going to Come”, en 2002.

En esta creación, Fosse trata temáticas como los celos, la impotencia y la ansiedad, emociones con las que la Academia reconoce una “singularidad” en sus escritos, el cómo son expresadas a través de su pluma.

“En su reducción radical de lenguaje y acción dramática, expresa las emociones humanas más poderosas de ansiedad e impotencia en los términos cotidianos más simples”, señalan.

“Es a través de esta habilidad de evocar la pérdida de orientación del hombre, y cómo esto paradójicamente puede proporcionar acceso a una experiencia más profunda cercana a la divinidad, que ha llegado a ser considerado como un gran innovador en el teatro contemporáneo”, agregan.

En la misma línea, destacan su esencia basada en sus propias vivencias y lo que estas transmiten: “Hay una gran calidez y humor en su trabajo, y una ingenua vulnerabilidad a sus duras imágenes de la experiencia humana”.

A esta singularidad destacada por los Nobel, que describe su estilo, dentro del género le han llamado el “minimalismo Fosse”, por su capacidad para transmitir fuertes emociones en novelas cortas.

Un ejemplo de este estilo es su novela “Stengd gitar” (1985), donce cuenta la historia de una joven madre que por accidente, se queda afuera de su departamento mientras que su bebé permanece adentro. Es entonces que este personaje se encuentra con el dilema de la necesidad de buscar ayuda, pero el no querer abandonar a su hijo.

“Mientras ella se encuentra a sí misma, en términos kafkianos, ‘antes de la ley’, la diferencia es clara: Fosse presenta situaciones cotidianas que son instantáneamente reconocibles de nuestras propias vidas“, dice la Academia.