La película, “Sayen: La Cazadora”, ya está disponible en Amazon Prime Video. En esta última entrega, protagonizada por la chilena y mapuche, Rallen Montenegro, se presentan las escenas finales, completamente cargadas de acción y venganza.

El fin de la trilogía, se estrenó la jornada del viernes 26 de abril en Amazon Prime Video, en más de 240 países y territorios a nivel mundial.

La película es dirigida por Alexander Witt y producida por la compañía Fábula, con los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín, junto con Rocío Jadue.

Previo a su estreno, BioBioChile conversó con su protagonista, Rallén Montenegro y Camila Misas, Head of Local Originals de Amazon Prime Video, para Chile, Colombia y Argentina, quienes se refirieron a las tres entregas de Sayen.

“Sayen: La Cazadora”

En esta última parte de la trilogía, su protagonista se da cuenta de que no puede derrotar a uno de los hombres más poderosos de la empresa que arruinó su vida.

Pese a no tener a su abuela, padre y cercanos, encuentra ayuda en un grupo de resistencia clandestino. Junto con ellos, crean un plan para derrotar al antagonista de la historia.

Luego de pasar por los complejos momentos y problemas en las dos primeras películas, ambientadas en La Araucanía y El desierto de Atacama, Sayen inicia un último enfrentamiento en Santiago, el lugar proyectado para cobrar venganza.

Este último, es el principal sentimiento de esta historia.

Acción y venganza

“Es super difícil hacer una trilogía de venganza, tal vez uno siempre se va a encontrar cosas de las que podría haber hecho de otra manera”, explicó Rallen.

Durante las tres filmaciones la actitud de Sayen no cambia, pues su sed de venganza aumenta poco a poco, para lograr el último de sus objetivos.

Debido a que su historia da un vuelco drásticamente en la primera película, en las dos siguientes, “La ruta seca” y “La Cazadora”, su plan es claro, buscar hasta encontrar al máximo líder.

“Yo creo que Sayen evoluciona harto en el modo de ser fuerte. Creo que a medida que van pasando estas tres películas o estos enemigos que encuentran en cada episodio, se va fortaleciendo su identidad, su motivación. Creo que eso es lo bonito que tiene el personaje, que no viene alguien a salvarla“, mencionó.

“Se entiende cuál es la causa de Sayen, qué es lo que está buscando, por qué lo está haciendo y cómo sus colaboradores la apoyan para lograr su objetivo, entonces pienso que es una película de acción que te mantiene sentado en el filo de la silla a la expectativa“, explicó Camila Misas.

Una mujer como protagonista de una trilogía de acción

Sumado a ello, la protagonista de esta historia se caracteriza por ser una mujer fuerte y luchadora.

En la primera entrega, Sayen demuestra que también es merecedora de aprender las mismas enseñanzas que le dan al hombre mapuche, tales como actuar y defenderse, con la ayuda de la naturaleza.

“Ella salva a otros, no depende de un tercero y eso me gusta mucho del personaje, me gusta mucho que también lo hayamos orientado todo para allá”, contó Rallen.

A ello sumó los nuevos puntos de vista que adoptan las películas ambientadas en la acción, más con una mujer como protagonista.

“Algo que se está dando mucho es que ya no se necesita tanto el príncipe azul o el caballero con la armadura que te viene a rescatar de las situaciones, sino que es ella”, contó.

La protagonista de la trilogía es “un personaje que está enfrentándose a una cantidad de enemigos con mucho poder y recursos, es David contra Goliat. El viaje del destino, es eso también, enfrentarse independiente de que sabes que estás en desventaja”, agregó Rallen.

Ficción y realidad

Respecto a la vida de Sayen Coñuepan, ella es una joven mapuche. En la ficción se alejó de su tierra para estudiar, pero volvió para estar junto a su abuela y pueblo.

Rallen coincide en ese aspecto con su personaje ficticio, pues también comparten el origen mapuche, sin embargo, desconoce cómo es el sentir del pueblo respecto a las trilogías.

“Desde mi perspectiva creo que sería tomarme una vocería que no podría hacer. El mundo mapuche, independiente de lo que cree el mundo chileno, es super heterogéneo”, explicó.

“Si bien hay gente que tal vez le puede molestar un montón Sayen, pero hay gente que también le encanta… Se me han acercado niñas para pedirme que le raye la polera, porque son mapuches y se sienten teniendo un referente visual“, agregó Rayen.

Sumado a ello, la actriz también valora las opiniones que no son de aceptación.

“Entiendo a la gente mapuche que puede no gustarle este tipo de apuestas cinematográficas, porque finalmente Sayen no es una trilogía que haga honores al mundo mapuche, es una trilogía de acción, que sirve como un contenedor valórico“, explicó la actriz.

La trilogía de Sayen en Amazon

Por otro lado, desde los usuarios de Amazon,la primera de las entregas sumó una notable aceptación.

“Yo pienso que fue una apuesta muy grande del lado de Amazon, de hacer esta trilogía y los resultados de la primera película fueron increíbles, todo el público en general, no solamente en Chile, sino internacionalmente, vio la película, le gustó”, contó Camila Misas.

“Los resultados de la segunda no fueron tan extraordinarios, pero funcionó y por eso obviamente venimos con la tercera”, agregó.

Por su parte, Rallen también mencionó que la trilogía tiene un gran aporte respecto al pueblo mapuche.

“Sayen es parte de un pequeño grano de arena, al imaginario colectivo, en donde los mapuches no son los terroristas, ni los asesinos, ni los ladrones ni los cochinos, eso me parece valioso por lo menos a mí”, agregó.

“Estoy contenta, fue un proceso largo, son tres películas que se grabaron en 9 meses”, comentó Rallen, respecto a su papel de interpretar a la mujer mapuche, Sayen Coñuepan.

“Creo que cerramos con broche de oro. No solamente por todo lo que sucede en la película, que viene cargada de acción, sino que también por lo que ocurre, en su causa y también por la geografía”, comentó Camila.

En cuanto a las proyecciones de futuras películas de acción por parte de Amazon, Camila indicó que se vienen nuevos estrenos de películas de acción y suspenso.

“Traemos proyectos de acción, suspenso, de Thriller, pero nuestra búsqueda siempre es diversificar, variar y dar un poco para todos los gustos“, agregó.

A continuación, se presenta la entrevista con Rallen Montenegro, la protagonista de “Sayen: La Cazadora”.