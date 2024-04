El actor Cristián Campos aseguró que hace 14 años Raffaella di Girolamo, hija de su exesposa, la también actriz, Claudia di Girolamo, amenazó con presentar la denuncia de abuso sexual que se conoció hace poco más de un mes.

En entrevista con La Tercera, Campos, de 67 años, se refirió a cómo ha sido este mes en la interna de su familia, el quiebre con sus hijos y a cómo era, según él, la relación que tenía con Raffaella (46).

El 26 de marzo la Fundación de la Confianza presentó una querella por presuntos abusos que habría cometido Campos contra la psicóloga desde los 13 hasta los 17 años, según el actor, desde que esto ocurrió todo ha sido como si le cayera “una bomba de racimo, algo que es como una muerte, una muerte en Semana Santa”.

Respecto a la denuncia, el mayor de los hermanos Mercader en la serie “Machos”, dijo que “hace 14 años que Raffaella nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida. Y de ahí para adelante ha sido una cadena de 14 años de amenazas por distintos medios, por WhatsApp, por correos, por llamados telefónicos, todos muy agresivos, todos muy violentos, anunciándome que iba a hacer una denuncia por este supuesto abuso sexual que habría ocurrido 20 años atrás”.

Según relató en la entrevista, desde que conoció a Raffaella tomó un rol de padre con ella, incluso después de que terminó el matrimonio con Claudia di Girolamo, sin embargo, Cristián Campos asegura que la hoy psicóloga comenzó a tener una actitud hostil con sus posteriores parejas, como Sandra O’ Ryan y su actual esposa, María José Prieto.

“Era bien incómodo, porque ella era muy invasiva y era difícil para mí pololear, puesto que estaba todos los fines de semana con mis hijos y de pronto llegaba Raffaella y era invasiva con ella”, dijo el actor a LT.

Campos añade que estos episodios continuaron incluso después de que Rafaella tuvo a sus gemelos y María José a su actual hija. A tal punto habrían llegado estas situaciones, que en un momento Prieto le pidió que no fuera más a su casa a menos que fuese invitada. Desde ahí, agregó el actor, se distanciaron.

Cuando grababa una película de Los 33 en el norte de Chile, Campos dijo que recibió un llamado de Rafaella, donde le dice “‘Te llamo porque tuve un flashback y descubrí que yo también fui abusada por mi padrastro’, El padrastro era yo”, indicó Cristian.

Cristián Campos y quiebre con sus hijos

Un punto que reconoció el actor en la entrevista con el medio de comunicación, es el quiebre de la relación con sus hijos Antonio y Pedro Campos, quienes han manifestado públicamente su apoyo a Raffaella.

“Ellos me dicen lo que les ha contado Raffaella, sin dar detalles. Yo les pregunto “¿cómo?, ¿qué?”. Y ellos me dicen solamente: “Es que ella tiene los síntomas de una mujer abusada”. Yo no puedo decir nada ante eso, pues yo soy un actor de teleseries, yo no soy un especialista en el tema”, aseguró a La Tercera.

Antonio, manifestó Campos, le dijo que no podía seguir trabajando con él. “Ellos trabajan con sus compañeras de trabajo que los presionan para apoyar la causa de la víctima, como es lo común en esa generación”, indicó.

Respecto a la relación que tenían Antonio y Pedro con su hermana menor y María José Prieto, Cristian enfatizó en que “Desaparecieron. ¿Cómo te lo explico?… (Silencio). Eso, sin duda, ha sido lo peor, como el golpe de gracia. Pero es parte de todo”.