Frente al aumento de la demanda de productos más saludables, con ingredientes naturales y sin aditivos, las empresas de alimentos se están adaptando a la tendencia. Este y otros temas fueron abordados en el conversatorio principal de la feria Espacio Food & Service, que se desarrolla hasta el 28 de septiembre en Espacio Riesco, comuna de Huechuraba.

Pablo Zamora, cofundador de Rebel Factory, fue uno de los expositores, quien señaló que “es importante reconocer que la ciencia y tecnología son pilares del desarrollo de Chile, no podemos ser un país exportador de commodities sin valor agregado y no podemos permitirnos de no dosificar la economía basada en el conocimiento”.

En el panel también estuvo presente el gerente general de Nutrisco, Rigoberto Rojo, quien mencionó que “por un lado, los productores tenemos un fuerte compromiso para educar a los consumidores; y, por otra parte, que todas las personas puedan tener acceso a la información”.

Para este año se espera una convocatoria de más de 25 mil asistentes, quienes tendrán la oportunidad de conocer el Pabellón del Mar, que por primera vez formará parte de la feria. Andrés Ilabaca, director del evento, hizo una invitación a visibilizar el mar de Chile “va a ser la fuente de alimento de los próximos años por lo tanto, tenemos que mirar el mar y no darle la espalda”.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, quien participó a través de un video, comentó que la industria alimentaria es una de las más importantes para nuestra economía y que es la segunda área en exportación luego del sector minero y aporta un 4,7% al PIB, generando más de 370 mil empleos.

Innovaciones internacionales de la industria de alimentos

El evento Espacio Food & Service busca reunir a representantes de la industria para generar nuevas oportunidades de negocio y estrechar vínculos comerciales. Entre los participantes se encuentran stands de 15 países, que vienen a posicionar las últimas tendencias para el mercado chileno.

El Pabellón de Estados Unidos, uno de los más destacados de la undécima versión presentará quesos de primera calidad, que incluyen el sedoso mascarpone, la clásica mozzarella, el robusto parmesano, el cheddar, los versátiles quesos crema, monterrey jack y pepper jack, y muchos más.

Por otro lado, habrá productos sin gluten y aptos para diversas alergias alimentarias, así como endulzantes orgánicos saludables de diversos orígenes, como el monk fruit (o fruto del monje), el agave y el coco, entre otros.

En tanto, Brasil -país invitado de honor este año- exhibirá productos orgánicos. Uno de los destacados es el açaí, una fruta típica brasileña, principalmente de su región amazónica, donde se cultiva. Asimismo, la mayoría de las empresas del Pabellón tienen un perfil de alimentos naturales, nutritivos y de producción sostenible.