Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mostraron que la tasa de desocupación femenina a fines de 2022 fue de 8,6% y aumentó 1,2 puntos porcentuales en relación al año pasado.

Estas cifras indican que hay menos mujeres que hombres en la fuerza laboral, ya que las un 7,3% de los hombres están sin ocupación.

Un área que se ha caracterizado por tener menos mujeres es la construcción que, a pesar de tener cada vez más participación femenina, todavía existen diferencias.

Según Eduardo Mizón, gerente general de Sodimac Chile, “cuando partimos nuestro Círculo de Especialistas (programa de beneficios para maestros y maestras), hace 18 años, teníamos un 5% de participación de mujeres y hoy día es un 22%”.

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y la Equidad, manifestó -en el marco de la Gran Feria de Capacitación de Sodimac-, que “por muchos años hemos hablado de erradicar la violencia contra la mujer, pero para eso, la patita que falta es la de la autonomía económica”, en referencia a la importancia de que sigan aumentando las posibilidades de participación de mujeres en esa industria.

Dificultades para mujeres en la construcción

Un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, sobre la participación de mujeres en el rubro, arrojó que la mayor dificultad que enfrentarían al momento de empezar es lograr sentirse validadas por el género masculino.

Una de las asistentes a la XI Gran Feria de Capacitación Sodimac, Silvana Alfaro, “maestra chasquilla” y constructora civil, consultada por los obstáculos que ha encontrado en su rubro, señaló que “al principio tuve malas experiencias. Hay gente machista y piensan que una no puede hacer las cosas, siempre está el estigma de que la mujer no puede. ‘Eres muy mina, eres mujer, la construcción no es para ti’, entonces es un desafío doble”.

Alfaro, que ha trabajado en obras de todo tipo, como pegar ladrillos, construir casas y pavimentar, opinó que “indudablemente por los prejuicios nos cuesta el triple. Con el tiempo ha sido menos, por este cambio de paradigmas y que las mujeres están más empoderadas. Pero hay que tener confianza, porque una tiene las mismas capacidades que un varón”.