Durante la jornada de este jueves diferentes clientes del BancoEstado reportaron múltiples fallas en el sitio web y aplicación móvil de la entidad.

“Hice una transferencia y me descontaron la plata, pero no se emitió el comprobante”, fue uno de los comentarios y quejas que más se repitió en los usuarios.

En consecuencia las personas no pudieron revisar sus saldos, realizar transferencias bancarias y en algunos casos, pagar por medio de Transbank.

Desde BancoEstado se confirmaron las fallas y se indicó por medio de sus redes sociales que están experimentando problemas en sus aplicaciones, pero que están trabajando en ello.

“Estamos experimentando intermitencia en nuestra app móvil y sitio web. Nos encontramos trabajando para la estabilización del servicio a la brevedad. Lamentamos los inconvenientes”, se dijo por medio de Twitter.

A raíz de esto, fueron cientos los usuarios que se vieron afectados y le hicieron saber a la entidad de los problemas, los cuales acusan de “constantes”.

“¿Cuál es la novedad? La app pasa en el suelo” y “siempre lo mismo con este banco, ya hasta da risa” fueron algunos de los descargos que abundaron en redes sociales.

Hice una transferencia y me descontaron la plata, pero no se emitio el comprobante. Me imagino se haran cargo si esta finalmente no se realizo — Maria Paz (@PazPazMariaPaz) October 6, 2022

pague WOM y me desconto la plata! Pero me sigue apareciendo que la cuota no está pagada… — Rodrigo Mella (@Rmellaalbornoz) October 6, 2022

Hola, se me hizo un cobro de $10.199 que dice "regulariza tarjeta débito nacional". Tiene que ver con esto o qué significa?? No he comprado ni pagado nada. — Denisse Quintanilla (@hgddhjkuytvk) October 6, 2022

Pese a esto, cerca de las 16:00 horas de esta tarde desde BancoEstado se informó nuevamente en sus redes que las fallas ya fueron corregidas y que tanto “la app móvil como el sitio web ya se encuentran operando con normalidad”.