El fallo de la Corte Suprema, que acogió recursos de protección interpuestos por afiliados en contra de las alzas de los planes base de las isapres, deja dudas respecto al futuro del sistema de aseguradoras privadas de salud.

El complejo escenario financiero y judicial que atraviesa el sector, es estudiado por parlamentarios de la Comisión de Salud del Senado, instancia en la que se espera continuar con la sesión especial, junto a la Superintendencia de Salud y la Asociación de isapres, y así detallar el estado del sistema privado, y también, qué acciones se pueden tomar.

El senador socialista, Juan Luis Castro, indicó que los esfuerzos de diálogo del Ministerio de Salud con las isapres es decisivo, ya que se juega la definición de la viabilidad del sistema.

En ese sentido, explicó que hay un desafio para las isapres, “o se renuevan o mueren”, porque es necesario que se adapten a la reforma de salud que entrará en noviembre al Congreso, independientemente del resultado del plebiscito.

Por otro lado, señaló que la crisis actual se ha acumulado por décadas, por la insatisfacción de los afiliados, lo que llevo a la judicialización extrema donde hay más de 300 mil recursos de protección.

Y respecto a una quiebra o no, indicó que hay tiempo, ya que en el balance revisado en la comisión, se corroboró que no están ad portas de una insolvencia, que si tienen números rojos pero no para una situación terminal.

El senador RN, Francisco Chahuán, quien preside la comisión de salud, considera que es un elemento ideológico el accionar del Gobierno, que pretende avanzar a un sistema único de salud, sin la alternativa de las isapres.

Dudas por el futuro de las isapres

En ese sentido, indicó que ante la situación compleja en el sistema, respecto de una eventual quiebra o insolvencia, no se toma en cuenta que podría afectar no solamente a los afiliados de las isapres.

Por el contrario, también a aquellos que optan a través del sistema de libre elección, a atenderse en clínicas privadas y que son afiliados de Fonasa.

Y añadió que existe la izquierda no se ha mostrado disponible para avanzar en reformas que garanticen que los más de 3 millones de afiliados a las isapres, puedan contar, por una parte, con un sistema que evite los abusos como las alzas unilaterales.

El martes 30 de agosto continuará en la Comisión de Salud del Senado, la discusión respecto del futuro del sistema de isapres, sobre todo analizando las implicancias del inédito fallo de la Corte Suprema.

Y en la instancia están considerados tanto la Superintendencia de Salud y la Asociación de Isapres.