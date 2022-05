La economista Jeannette von Wolfersdorff finalmente no llegará a formar parte del Consejo Directivo del Banco Estado, debido a que una empresa en la que participa su esposo tiene un crédito con la institución bancaria.

Según informó La Tercera, la economista que fue nombrada por el presidente Gabriel Boric a finales de abril como integrante de la directiva de Banco Estado, no podrás asumir por una restricción de la ley de bancos.

Se trata específicamente del artículo 84 de la Ley de Bancos, la cual prohíbe que los directores de estas empresas o sus cónyuges tengan algún crédito con la misma, lo que inhabilitó a Von Wolfersdorff para asumir en la estatal.

De acuerdo a lo informado, una empresa en la que el esposo de la economista tiene participación, mantiene un crédito con Banco Estado.

En su cuenta de Linkedin, la profesional sostuvo que tenía ánimo para aceptar este trabajo y que lamentaba lo ocurrido, pero esperaba colaborar desde otros espacios.

“Entre las cosas que uno va impulsando, algunas resultan y otras no tanto. En especial por ser extranjera, solo me quedo con gran agradecimiento frente al Ministro Mario Marcel, por su confianza y entusiasmo de considerarme para el BancoEstado. Espero contribuir a transparencia, innovación y sostenibilidad desde otras instancias. ¡No hay mal que por bien no venga!”, comentó la economista.

Esta caída se suma al de la semana pasada, cuando se tuvo que retirar el nombramiento de la ingeniera acuícola Pamela Chávez como directora de Codelco debido a que su título de pregrado fue en una carrera de 8 semestre, cuando la ley exige tener un título profesional con una carrera de al menos 10 semestres.