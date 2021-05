El cambio a una semana laboral de cuatro días podría reducir las emisiones anuales de gases con efecto invernadero en una cuarta parte en cuatro años, afirma un informe publicado este jueves.

El estudio, elaborado por los investigadores de Platform para la asociación 4DayWeek, afirma que la transición de una semana laboral de cinco días a una de cuatro, sin pérdida de salario, “podría reducir la huella de carbono del Reino Unido en 127 millones de toneladas al año de aquí a 2025”, es decir, en un 21,3%.

Esto equivale a más de toda la huella de carbono de Suiza, afirma.

La propuesta llega en un momento en que los sucesivos confinamientos contra el coronavirus, con muchas personas trabajando desde sus casas, ha suscitado un mayor interés por la flexibilidad laboral y la conciliación familiar. Algunas empresas han hecho ya pruebas de semanas de cuatro días.

“¡Creo que esto es algo que todos podemos apoyar!”, tuiteó la ONG Greenpeace UK en reacción al informe, mientras que la diputada del Partido Verde Caroline Lucas celebraba “una idea a la que le ha llegado su hora”.

