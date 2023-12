Quedan exactamente 4 días para el tráiler del GTA VI, la sexta versión del Grand Theft Auto, uno de los videojuegos más populares de la desarrolladora Rockstar Games.

Hace un par de semanas, la compañía confirmó la próxima entrega del juego, anunciando que su primer vistazo oficial tendría lugar a inicios de diciembre de este año, a la par del aniversario de Rockstar.

¿Cuándo se estrena el tráiler del GTA VI?

Ahora, la desarrolladora confirmó una fecha y un horario para el estreno global del primer tráiler del videojuego.

Según informaron a través de Twitter, el tráiler se estrenará el próximo martes 5 de diciembre a las 9:00 AM ET, que sería a las 11:00 AM en Chile, por la diferencia de la zona horaria.

Cabe señalar que este ha sido uno de los juegos más esperados del año e incluso se han filtrado ya algunos de sus primeros gameplays, pero la compañía no ha emitido comentarios al respecto, por lo que se mantiene el misterio.

Esta sexta versión del juego estilo primera persona llegará 10 años después del GTA V, que se estrenó en 2013. Pero el juego fue exitoso desde su primer lanzamiento en los 90’s.

Ahora, se especula que la historia girará en torno a un personaje femenino, siendo esta la primera vez que los jugadores podrán usar una skin de mujer.