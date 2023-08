El videojuego fue una "descarada" copia de The Last Of Us, pero estuvo entre los más vendidos de Nintendo Switch durante lo que duró en la plataforma hasta que fue retirado.

El videojuego The Last Hope, que fue lanzado recientemente en la eShop de Nintendo Switch, fue removido de la plataforma luego de una reclamación por derechos de autor, puesto que este título, era una descarada copia de The Last Of Us, uno de los videojuegos más aplaudidos de Play Station (Sony).

De acuerdo con Vandal, The Last Hope fue una “creación” de la desarrolladora Virtual Global Games y causó indignación por su evidente parecido con el juego de Naughty Dog estrenado en 2013 y que se convirtió en serie en 2023.

Si bien, desde Play Station, no han emitido declaraciones al respecto, el tráiler de The Last Hope en YouTube muestra un aviso que evidencia que Sony Interactive Enterteinment presentó una reclamación por derechos de autor.

THE LAST HOPE, el clon shovelware de TLOU, ha sido retirado de la eShop de forma definitiva. Según parece, teniendo en cuenta la notificación del tráiler de YouTube, SONY interpuso un aviso de demanda por copyright. Esta noticia no sorprenderá a nadie. pic.twitter.com/6ASV92PfGM — La Caverna del Gamer (@CavernaGamer) August 1, 2023

Y es que el videojuego no se esforzó mucho por ocultar que estaba basado en el exitoso título de Neil Druckmann. De hecho, los personajes son casi idénticos a los del juego original, especialmente Ellie, que tiene la misma vestimenta y diseño.

Mientras que la trama se diferencia en que el personaje principal viaja al futuro para investigar lo que habría puesto en riesgo a la humanidad. Los zombis.

Pese a ello, The Last Hope alcanzó a estar aproximadamente dos semanas en la Nintendo eShop y en un momento llegó a estar en la lista de los más vendidos, pero no por su calidad, sino porque los fans de The Last Of Us querían saber de qué trataba. “Fue por el meme”, dijeron algunos usuarios en Twitter.

The Last Hope es un mal juego

Además, tuvo pésimas críticas. Una reseña publicada por el conocido canal de YouTube “Digital Foundry”, catalogó a este videojuego como “el peor juego que hemos reseñado”. Esto porque, además de la evidente copia, tiene malos gráficos y mecánicas que dejan mucho que desear.

Asimismo, los usuarios repararon en que estaba bastante por detrás de los juegos más recientes que ha ofrecido Nintendo o Sony en su catálogo. Se ve incluso más antiguo que el GTA San Andreas, del 2004.

Según reporta Vandal, la desarrolladora detrás de The Last Hope estaría trabajando en otras imitaciones de célebres títulos, como por ejemplo Wizards Legacy: Nightmare Park Manager Simulator, que correspondería a una copia de Hogwarts Legacy.