A partir de ahora, Twitch se reservará el derecho de amonestar a aquellos streamers que presenten contenido sexual o sugerente en la plataforma.

Según se indica en la página oficial de la plataforma, baneará aquellos canales que incumplan con alguno de los siguientes puntos:

• No se permitirá que los/las streamers aparezcan total ni parcialmente desnudos, eso incluye no mostrar genitales ni nalgas, ni que estos queden marcados aunque estén cubiertos.

• Las personas identificadas del género femenino deben cubrirse los pezones, y solo podrán mostrar escote cuando se cumplan requisitos de cobertura.

• Todos los streamers deben cubrirse desde la cadera hasta la pélvis y nalgas.

• Transparencias parciales en dichas áreas no valen como cobertura

• Los avatares de realidad aumentada también se aplican a las reglas.

Además, indican que para estas reglas de vestimenta se encuentran algunas excepciones, como el uso de traje de baños o en transmisiones de arte corporal.

Por su parte, la plataforma también se refiere al contenido explícito prohibido en las siguientes formas:

• Contenido o enfoque de la cámara que se centre en pechos, nalgas o la región pélvica, incluidas las poses que destaquen deliberadamente estos elementos.

• Caricias o gestos explícitos en pechos, nalgas o genitales.

• Comportamiento o actividades fetichistas, como centrarse en partes del cuerpo con el objetivo de alcanzar una gratificación sexual o realizar un juego erótico.

• Simular actos sexuales o una estimulación sexual.

• Usar o mostrar juguetes eróticos en contextos no relacionados con la educación sexual.

• Bailes eróticos o sexualmente explícitos (como el stripping o flashing).

• Los bailes en barra (pole dancing) o acrobáticos con encuadres sexualmente sugerentes.

• Publicar, mostrar o compartir contenido erótico, incluidas descripciones detalladas de actos sexuales o pornografía.

“Queremos ser transparentes con respecto a nuestras reglas y expectativas, tanto a nivel general como en contextos específicos, para que puedas dar rienda suelta a tu creatividad con la confianza de que comprendes de manera clara nuestras directrices”, indicaron desde Twitch.