La pandemia fue un punto de inflexión. Durante el confinamiento, la “venta de contenido exclusivo” emergió como un negocio rentable y hacia finales de 2020, Onlyfans experimentó un impresionante crecimiento de medio millón de usuarios diarios. Este ‘boom’ fue también aprovechado en territorio nacional, surgiendo Arsmate, una plataforma creada en 2019 y hoy conocida como el “Onlyfans chileno”.

A la fecha, ya ha sido ocupada por figuras como la finalista de Gran Hermano Scarlette Gálvez (“Eskarcita”); la ex miss Chile Camila Recabarren; la ex chica Mekano María Isabel Indo (Chabe); el ex chico Rojo Nelson Mauri; la ex Calle 7 Vale Roth; y la ex chica reality Camila Nash.

También se han hecho virales casos de exintegrantes de Carabineros y la Fuerza Aérea que han dejado sus carreras uniformadas para dedicarse a Arsmate.

Hoy, hace noticia por ser la plataforma escogida por Camila Polizzi para monetizar su contenido durante su arresto domiciliario total.

¿Qué es Arsmate?

Más allá de su percepción como plataforma para contenido adulto, según ellos mismos explican, Arsmate permite vender contenido exclusivo abarca cualquier forma de material, ya sea fotografías, videos, música u otros, que no esté disponible de forma gratuita en otras redes sociales.

Por ello, se ha hecho conocido por ser usado por modelos y cosplayers, por ejemplo, que buscan evitar la censura de Instagram o Facebook.

Actualmente, cuenta con más de un millón de suscriptores y cerca de 50 mil creadores/as, quienes pueden llegar a vender por sobre los 10 millones de pesos mensuales, aseguran desde Arsmate.

Arsmate fue la primera plataforma chilena en brindar un espacio en línea con las herramientas esenciales para profesionales, aficionados, artistas y creadores de contenido que desean establecer su propia comunidad de seguidores, compartir contenido y generar ingresos mediante suscripciones mensuales.

Según testimonios de personas que la han aprovechado, destaca por ofrecer condiciones laborales más favorables en comparación con otras plataformas similares, simplificando los procesos de retiro de ganancias y aplicando una comisión de sólo un 10%, constataron en su momento Yahoo y Tarreo.

Incluso, en 2023 la plataforma tuvo su primera ceremonia de premiación -en el Teatro San Ginés y animada por Julio César Rodríguez- para sus creadores y creadoras mejor valoradas.