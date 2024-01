Microsoft decidió cambiar su fuente predeterminada para aplicaciones de Office por primera vez en 17 años y eso está molestando a muchos usuarios, puesto que son fieles a la fuente Calibri, que funcionaba como la predeterminada desde 2007.

Fue durante los primeros días de enero que los usuarios comenzaron a notar este cambio y utilizaron las redes sociales para comentarlo. De hecho, circulan algunos videos virales al respecto, donde algunos plantean que preferían Calibri a la nueva fuente.

Pero esto no es algo nuevo, desde 2021 que Microsoft estaba manifestando sus planes de cambiar la fuente, argumentando que la del 2007 estaba bastante desactualizada.

En 2021, por ejemplo, la compañía abrió un espacio para que los usuarios pudieran votar y escoger una nueva fuente, de entre varias opciones. Entre ellas figuraba Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford y Grandview.

Años después, en 2023, Microsoft anunció que finalmente utilizarían Bierstadt, pero le cambiaron el nombre a Aptos. La fuente ahora va a figurar como predeterminada en Word, Outlook, PowerPoint y Excel.

La letra fue creada por Steve Matteson, uno de los diseñadores tipográficos más importantes del mundo, según informa Medium.

Matteson cambió el nombre de Bierstadt a Aptos en honor a su ciudad favorita en Santa Cruz, California, “cuyo amplio paisaje y clima personifica la versatilidad de la fuente”, mencionó.

Tras su lanzamiento, muchos usuarios aseguran que es bastante similar a Calibri y casi idéntica a Arial, pero otros no logran acostumbrarse a esta nueva forma de escritura.

just noticed that Aptos is the new default font in Microsoft Word. larger than Calibri, smaller than Arial and looks like a cross between both

almost identical to Arial except for the lowercase g pic.twitter.com/ks7Ie57eBM

— Harvin Sidhu (@harvinstar) January 26, 2024