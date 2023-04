La plataforma de música Spotify sufrió una extensa caída en varios países, al menos desde Chile hasta los Estados Unidos, según reportan usuarios en redes sociales y en DownDetector.

Según dicha plataforma, desde pasadas las 7:45 hora chilena comenzaron a repuntar las quejas, estando el 47% de los reportes enfocados en el sitio web, el 32% en la conexión con el servidor y el 21% en la aplicación.

A lo menos, usuarios en español, portugués, e inglés se han quejado en redes sociales por la caída, siendo “Spotify” tendencia en Twitter.

No me funciona spotify y me aplicaron la tipica de probaste con reiniciar el equipo? Desinstalar y volver a instalar? Me siento sucia. — flora (@florhachecocina) April 27, 2023

¿Les está funcionando bien Spotify? Me reproduce 10 segundos de la canción y después muere. — Guille Ramírez (@guilleramirez) April 27, 2023

Spotify crashed😢I was just trying to vibe to some old school R&B while I work #spotifydown — Daj Jones | WSAV (@DajJonesNews) April 27, 2023

No me funciona el Spotify así que ningún buenos días ni ningún hello — Angie (@dolldechocolate) April 27, 2023

No me funciona spotify y me aplicaron la tipica de probaste con reiniciar el equipo? Desinstalar y volver a instalar? Me siento sucia. — flora (@florhachecocina) April 27, 2023

¿Les está funcionando bien Spotify? Me reproduce 10 segundos de la canción y después muere. — Guille Ramírez (@guilleramirez) April 27, 2023

Spotify crashed😢I was just trying to vibe to some old school R&B while I work #spotifydown — Daj Jones | WSAV (@DajJonesNews) April 27, 2023

Pasadas las 10:00 horas, los reportes en DownDetector a nivel mundial han ido decreciendo significativamente.

Sin embargo, hasta el momento, ni la cuenta oficial de Spotify Ayuda en español ni Spotify Status se ha referido al incidente. Por lo tanto, aún se desconoce su real alcance y sus causas.