La tecnología del lenguaje y las comunicaciones ha avanzado en los últimos años, el cual ha ido innovando con las últimas tecnologías. Frente a ello, la inteligencia artificial ha tomado espacio en este campo con una última innovación: ChatGPT. Esta plataforma de inteligencia artificial creada por OpenAI, el cual puede procesar y generar texto de manera natural.

La tecnología tras ChatGPT, utilizó la técnica de aprendizaje llamada Transformer, la que permite comprender el contexto y la semántica del lenguaje de una manera avanzada. Este modo de aprendizaje se entrenó con enormes cantidades de texto de internet, obteniendo como resultado la generación de texto coherente y relevante en una gran variedad de temas

Aunque esta plataforma se usa para simular conversaciones, también ha acaparado la atención por su uso en las comunicaciones, generando la preocupación por su poca regulación. Tanto así, que si se utiliza la plataforma con fines negativos, puede generar mensajes aterradores para los usuarios.

Este modelo de lenguaje de inteligencia artificial se desarrolló en OpenAI, una empresa de tecnología con sede en San Francisco, California, fundada en 2015 por Elon Musk, Greg Brockman, Sam Altman, Ilya Sutskever y Wojciech Zaremba.

OpenAI es conocida por ser una organización sin fines de lucro, que tiene como objetivo desarrollar inteligencia artificial de manera segura y que entregue diversos beneficios para las personas. La cantidad de datos utilizados en este proyecto, ha ayudado a poder responder preguntas y generar texto de manera coherente, como si un humano lo hubiera escrito.

Para entrenar el modelo, OpenAI utilizó un gran conjunto de datos de texto de internet, que incluyó artículos de noticias, páginas web y documentos de investigación. El modelo se entrenó en un proceso llamado “aprendizaje no supervisado”, lo que significa que se le presentaron grandes cantidades de texto sin ninguna información explícita sobre lo que el texto significaba o cuál era su propósito.

Vale destacar, que el conocimiento de esta inteligencia artificial es limitado en datos hasta la fecha de su entrenamiento en septiembre de 2021, por lo que cualquier pregunta sobre temas actuales quizás no pueda ser respondida de manera satisfactoria.

El modelo de lenguaje entregado por ChatGPT, entrega muchos beneficios en diferentes campos. Por ejemplo, ámbito empresarial, puede ayudar a mejorar la atención al cliente y reducir los costos asociados con el soporte técnico humano. Además, las empresas pueden proporcionar una experiencia de atención al cliente más personalizada y eficiente, lo que puede aumentar la satisfacción del cliente y la retención de estos.

En el área de la educación, la plataforma es una herramienta valiosa para los estudiantes para aprender mejor. Al entregar modelos de lenguaje natural, ChatGPT puede entregar explicaciones claras y detalladas sobre diversos temas, ayudando a los estudiantes a entender mejor los conceptos. Para los profesores, la plataforma puede ser utilizada para generar preguntas para una prueba junto a sus respuestas correctas, para así evaluar el conocimiento de los estudiantes.

Aunque su uso también aplica a otras áreas, también ha destacado por ayudar a crear contenido para redes sociales, analizar datos, solicitar generación de textos e incluso traducir alguna información en diversos idiomas, incluyendo el español.

Tras la popularidad de ChatGPT, también se esconde un uso indebido o incluso malicioso, generando mensajes negativos o incorrectos para su utilización. Un ejemplo claro fue el mensaje entregado por la Universidad de Vanderbilt de Tennessee, Estados Unidos, quienes entregaron un mensaje por un reciente tiroteo ocurrido en la Universidad Estatal de Michigan, la cual dejó tres fallecidos y cinco heridos.

Frente a esta situación, la oficina de equidad, diversidad e inclusión de Vanderbilt, enviaron un mensaje a sus estudiantes frente a este suceso utilizando ChatGPT. El cual parecía un mensaje unificador, generó mucha molestia al encontrarse que fue escrito por una inteligencia artificial, luego de que en la línea final del texto se encontrara el parafraseo extraído de la plataforma.

Incluso, Sam Altman, uno de los involucrados en la creación de esta herramienta, ha cometando sobre los problemas del uso de esta inteligencia artificial. Altman comentó en un hilo de Twitter, que el chatbot está algo “roto” y que los usuarios están encontrando algunas fallas en su versión integrada en Bing. Aunque están trabajando en mejorar la herramienta, es un gran desafío para no transformar la IA en una creación aterradora.

we think showing these tools to the world early, while still somewhat broken, is critical if we are going to have sufficient input and repeated efforts to get it right. the level of individual empowerment coming is wonderful, but not without serious challenges.

— Sam Altman (@sama) February 19, 2023