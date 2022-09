La tarde del martes, la plataforma de streaming Twitch publicó un comunicado refiriéndose a un tema que mantenía en constante debate a sus usuarios: las apuestas. Este tipo de contenidos había comenzado a ser cada vez más popular.

Recientemente, varios canales de Twitch habían comenzado a trasmitir y popularizar algunos juegos de azar en vivo y sitios web de apuestas, apostando su propio dinero y otros invitando a sus espectadores a ser parte de ello.

Y es que Twitch tiene un mecanismo que facilita bastante el traspaso de dinero -una vez vinculada una tarjeta al perfil-, puesto que permite donaciones y aportes voluntarios por parte de los usuarios que ven los contenidos.

Esto causó preocupación en parte de la comunidad de Twitch, generando un debate entre los usuarios que no estaban de acuerdo con este tipo de contenidos y quienes preferían ser parte de ellos o incluso transmitirlos en vivo.

Ante ello Twitch finalmente anunció cambios en sus políticas, argumentando que los juegos de azar y el fomento de las apuestas “expone” a los usuarios. “Hemos visto que algunas personas iban alrededor de nuestras reglas sobre apuestas, y expusieron a nuestra comunidad a daño potencial”, señalaron.

“Estaremos actualizando nuestras políticas el 18 de octubre para prohibir el streaming de sitios de apuestas que incluyan slots, ruletas, o juegos de dados que no estén licenciados en los Estados Unidos o en otras jurisdicciones que provean suficiente protección a los consumidores”, agregan.

Así mismo informaron que algunos de los sitios quedarán vetados para la plataforma, tales como stake.com, rollbit.com, duelbits.com y roobet.com. Estos tienen mecanismos de casino, en el que se puede apostar dinero o criptomonedas.

Además, aclararon cuáles sitios sí serían permitidos, basándose en si son realmente un aporte o si están certificados. “Continuaremos permitiendo sitios web que se enfoquen en apuestas deportivas, deportes de fantasía, y póker“, afirman.

