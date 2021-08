El proyecto de la compañía SpaceX, propiedad del reconocido empresario sudafricano Elon Musk, logró comenzar con su fase beta en Chile tras haber puesto su primera piedra el 27 julio en la región de Los Lagos y ser inaugurado por las autoridades chilenas el pasado viernes en la localidad de Sotomó, siendo el primero con este servicio a nivel latinoamericano.

Los kits, la instalación y el servicio a internet serán completamente gratuitos durante un año para estas localidades rurales. Sin embargo, trascurrido este tiempo, se acordó que el costo será absorbido por los municipios.

Pero una incógnita que aún puede mantenerse después de toda la información que se ha dado al respecto de este mega proyecto es:

¿Cómo funciona?

Básicamente lo que hará el proyecto Starlink es disponer de una serie de satélites que están en la órbita del planeta para que, de este modo, se pueda crear una enorme red que pueda cubrir cada rincón de la Tierra. Estos satélites utilizan la propagación de las ondas electromagnéticas por el vacío para enviar su señal a las antenas de las casas.

Entonces, al contratar el servicio, el cual bordea los $499 dólares por instalación y $99 más por mensualidad, recibirás un kit para fijar la antena receptora de la señal.

Según la información proporcionada por la empresa, este receptor debe estar posicionado de tal forma que pueda apuntar al cielo, de hecho, existe una aplicación para móviles de Starlink para Android e iOS que te podrá ayudar a buscar el mejor lugar.

Además, si en tu zona suele nevar, informaron que la antena activará un sensor que podrá derretir la nieve que obstruya la señal. Sin embargo, también recomiendan que de ser posible, sea instalada donde usualmente no caiga nieve.

Luego de realizar correctamente la instalación de la antena, toca la parte más sencilla, conectar el router WiFi incluido en el paquete para que comience a transmitir la señal en tu casa.

¿Precio vs funcionalidad?

Como se señaló anteriormente, el precio de instalación de este producto en su fase beta es bastante costoso, alcanzando los 385 mil pesos chilenos aproximadamente cuando sea instalado y con una mensualidad de 76 mil pesos, casi el triple de un servicio de internet tradicional.

Sin embargo, que esto no te deje engañar, porque Starlink no pretende ganarse un puesto entre los servicios por fibra óptica, ya que estos pueden transmitir mayor cantidad de megas por un costo mucho más bajo. No, el proyecto de Elon Musk apunta a cubrir zonas de difícil acceso donde no existe conectividad, como las localidades de Sotomó y Caleta Sierra que hoy ya pueden disfrutar del servicio más común en las ciudades, el internet.

Durante las primeras pruebas realizadas por la compañía se ha logrado alcanzar velocidades de 50 Mbps y 150 Mbps, con una latencia de entre 20 y 40 milisegundos, un rango más que aceptable si tenemos en consideración que está siendo emitida desde la órbita terrestre a localidades donde no existía antes este servicio.