Fueron varios los productos tecnológicos que se popularizaron en 2022, entre la amplia variedad de dispositivos que existen hoy en día. Smartphones, computadores, equipos gamer e incluso electrodomésticos dominaron las compras y se posicionaron en los más anhelados por los usuarios.

Así también destacaron nuevas formas de movilidad, como scooters eléctricos, el nuevo vehículo que usan los más jóvenes para ir al trabajo o así también los autos que buscan más sustentabilidad y certeramente menos emisiones.

Además, tampoco faltaron los accesorios complementarios para estar al día y tener completas experiencias con los dispositivos de hoy, como productos inteligentes que hicieron más práctico el día, la cocina, o la conectividad. Acá recopilamos algunos de los más populares, que por supuesto, no son los únicos.

iPhone 14, 14 Pro y 14 Pro Max

El iPhone 14 y sus hermanos fueron sin duda uno de los smartphones más esperados del año, y es que desde que Apple lanzó el 13 en 2021, los fans de la manzanita ya estaban especulando como sería su sucesor.

El teléfono en cuestión fue presentado en septiembre y trajo consigo un Chip A15 de 5 núcleos -igual que el 13-, una pantalla más amplia, la Dynamic Island, mejoras en resolución y brillo, más resistencia en su batería y novedosos sistemas satelitales de seguridad.

Asimismo, arribó al mercado con imponentes precios, que aunque los usuarios de Apple si están dispuestos a pagar, no dejaron de sorprender. Y aun a varios meses de su lanzamiento, continúan altos. De hecho, el iPhone 14 Pro Max actualmente en MacOnline bordea los 1,8 millones de pesos.

Samsumg Galaxy Z Flip 4

Otro smartphone que marcó tendencia en 2022 fue el Samsung Galaxy Z Flip 4, una versión mejorada del celular que anteriormente estuvo en boca por lanzar una fallida versión que no soportaba largos usos y terminaba rompiéndose por no soportar su mejor característica: doblarse.

La marca surcoreana lo intentó este año de nuevo con éxito, lanzando el Z Flip 4 en agosto que ahora soporta, como mínimo 200 mil pliegues, con una bisagra mucho más resistente que ya no trae problemas.

Nothing Phone, un celular ¿transparente?

Este smartphone en particular llamó la atención por sus luces led y un diseño transparente, algo que antes no se había intentado de esa forma en el mercado.

Con un procesador Qualcomm Snapdragon 778G y una GPU Adreno 642L de 6 nanómetros, este celular muestra su interior al contar con una carcasa transparente, que además contiene luces led que se activan con notificaciones, llamadas, estados de batería, entre otros avisos.

Oriundo de la marca Nothing Tech, de Reino Unido, no ha llegado oficialmente al mercado chileno, pero alcanzó popularidad en internet por su especial diseño y puede adquirirse en plataformas de envío internacional, donde bordea los $500.000 pesos.

Nothing Phone 1 review: something else https://t.co/KiYi1Kzgck pic.twitter.com/vtcLdf7Qau

MacBook Air M2

El Chip M2 de Apple sin duda coronó al MacBook Air como uno de los mejores productos tecnológicos del 2022, por su potencia y practicidad. Con un CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos, ha sido la apuesta más arriesgada de Steve Jobs hasta ahora y alcanza hasta los 1,5 millones de pesos en el mercado.

Tanto expertos como aficionados lo han catalogado como una “revolución absoluta”, aunque claro, también hay quienes prefieren inclinarse con modelos de mayor potencia, que además de resistir arduas horas de trabajo sirvan de igual forma para adentrarse en el mundo gamer, algo en lo que los Mac no se enfocan. ¿Lo comprarías?

The M2 MacBook Air – by far one of the most beautiful products ever 😍 pic.twitter.com/7cNjnwkiOg

— Apple Hub (@theapplehub) December 21, 2022