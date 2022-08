A 2 meses del juicio que iniciará la pelea legal entre Twitter y Elon Musk, el multimillonario convocó al CEO de la red social para un atrevido desafío. Se trataría de un debate público para discutir el asunto que inestabilizó el proceso de compra de la compañía.

Allí, Parag Agrawal, el actual CEO de Twitter, tendría que demostrar que la cantidad de bots en la plataforma si corresponde al 5% aproximado que declaró la compañía y que tanto exigió saber Musk.

“Por la presente desafío a @paraga a un debate público sobre el porcentaje de bots de Twitter. ¡Dejemos que le demuestre al público que Twitter tiene menos del 5 % de usuarios diarios falsos o no deseados!”, proclamó en su cuenta oficial.

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.

Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users!

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022