La red social de Facebook se refirió a un reciente suceso que los usuarios reportaron tras ver un video de un periódico que tenía a un afroamericanos como protagonista de la noticia, la inteligencia artificial de la plataforma les preguntó si querían “seguir viendo videos sobre primates”.

Según la información consignada por la BBC, la red social se comunicó con ellos y les compartió que esto “era claramente un error inaceptable”, por lo que desactivaron el sistema para comenzar a investigar qué lo ocasionó.

“Pedimos disculpas a cualquiera que haya visto estas recomendaciones ofensivas“, señaló Facebook. Este sistema siempre ha sido una preocupación por la comunidad por los prejuicios sociales y debates que ocurren en estos casos.

En 2015 también ocurrió un hecho similar, cuando la aplicación de Fotos de Google etiquetó las fotos de los afroamericanos como “gorilas”.

En su momento, Google señaló estar “horrorizada y genuinamente apenada” y, según informó Wired en 2018, simplemente censuraron las búsquedas de fotos y etiquetas de las palabras “gorilas”, “monos” y “chimpancés”.

Hace unos meses, en mayo, Twitter también admitió que su “algoritmo de prominencia” había realizado sesgos raciales y recortó las vistas previas de las imágenes. Los estudios también han destacado que los sesgos en los algoritmos son impulsados por algunos sistemas de reconocimiento facial.

Today we’re launching a test to a small group on iOS and Android to give people an accurate preview of how their images will appear when they Tweet a photo. pic.twitter.com/cxu7wv3Khs

— Dantley Davis (@dantley) March 10, 2021